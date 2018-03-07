Пэрис Джексон очаровала элегантным образом на премьере фильма: фото
19-летняя дочь Майкла Джексона, модель и актриса Пэрис Джексон пришла на премьеру фильма "Опасный бизнес" (Gringo), в котором сыграла одну из ролей.
На красную дорожку Пэрис вышла в черном роскошном платье с очень глубоким декольте, благодаря чему девушка продемонстрировала многочисленные татуировки на руках и груди.
На платье были прозрачные элементы, через которые актриса засветись свое белье.
Пэрис Джексон
Поддержать Пэрис пришел ее младший брат, шестнадцатилетний Принс Джексон.
Пэрис Джексон с братом
Актерский состав фильма "Опасный бизнес"
Смотрите трейлер фильма "Опасный бизнес":
Источник: 24 Канал
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