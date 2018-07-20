Пэрис Джексон прикрыла обнаженную грудь обувью в новой фотосессии

Дочь легендарного Майкла Джексона, модель Пэрис Джексон снялась в новой рекламной кампании обувного бренда RE/Done + Weejuns.

Пэрис Джексон опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

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20-летняя модель позирует топлесс в съемке рекламы, прикрывая грудь только обувью. Автором фото стал знаменитый немецкий фотограф Юрген Теллер.

Пэрис Джексон / Все фото – Instagram

Напомним, Пэрис Джексон в очередной раз признала свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, но попросила не вешать на нее ярлыки и не называть "бисексуалкой".



Кроме того, иностранные СМИ часто видели на свиданиях в Лондоне с британской актрисой Карой Делевинь. Так, в декабре их застали фотографы, когда они выходили вдвоем с модной вечеринки и направлялись к гостинице.