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Пэрис Хилтон поделилась пикантными снимками с отдыха в Греции

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Пэрис Хилтон показала фото с отдыха
Пэрис Хилтон показала фото с отдыха / Фото из соцсетей

Обольстительная Пэрис Хилтон показала горячие фотографии с отдыха. Американка примерила пикантные пляжные образы, которые привлекли большое внимание поклонников.

Лето – время отпусков не только для офисных работников, но и для знаменитостей. Звезды при первой же возможности отправляются в экзотические страны или в курортные города, чтобы насладиться солнечными лучами на берегу моря. Исключением не стала и Пэрис Хилтон, которая отправилась со своим женихом Крисом Зилкой на отдых в Грецию.

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На пляже очаровательная певица и наследница гостиничного бизнеса засветила несколько купальников. Пэрис Хилтон, которая любит позировать перед камерой, не удержалась от горячей фотосессии на фоне роскошного моря. Для этого она выбрала закрытый купальник со стильным принтом. Звезда засветила стройные ноги и роскошные формы.

 

 

 

Кроме этого, в блоге Пэрис Хилтон появилось игривое видео, на котором она примерила образ сексуальной бабочки. Звезда, одетая в яркий купальник и легкую накидку, наслаждается нарядом.

"Девушка должна быть как бабочка: красивая снаружи, но сложная для поимки", – написала Пэрис.

 

A girl should be like a butterfly. Beautiful to see, but hard to catch...

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

 

Теги: LifeStyle Музыка Греция отдых
Источник: 24 Канал
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