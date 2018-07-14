Пэрис Хилтон поделилась пикантными снимками с отдыха в Греции

Обольстительная Пэрис Хилтон показала горячие фотографии с отдыха. Американка примерила пикантные пляжные образы, которые привлекли большое внимание поклонников.

Лето – время отпусков не только для офисных работников, но и для знаменитостей. Звезды при первой же возможности отправляются в экзотические страны или в курортные города, чтобы насладиться солнечными лучами на берегу моря. Исключением не стала и Пэрис Хилтон, которая отправилась со своим женихом Крисом Зилкой на отдых в Грецию.

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Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 10 Лип 2018 р. о 8:05 PDT

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 11 Лип 2018 р. о 5:14 PDT

На пляже очаровательная певица и наследница гостиничного бизнеса засветила несколько купальников. Пэрис Хилтон, которая любит позировать перед камерой, не удержалась от горячей фотосессии на фоне роскошного моря. Для этого она выбрала закрытый купальник со стильным принтом. Звезда засветила стройные ноги и роскошные формы.

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 13 Лип 2018 р. о 8:31 PDT

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 14 Лип 2018 р. о 4:30 PDT

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 13 Лип 2018 р. о 11:54 PDT

Кроме этого, в блоге Пэрис Хилтон появилось игривое видео, на котором она примерила образ сексуальной бабочки. Звезда, одетая в яркий купальник и легкую накидку, наслаждается нарядом.

"Девушка должна быть как бабочка: красивая снаружи, но сложная для поимки", – написала Пэрис.