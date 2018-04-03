Пэрис Хилтон показала, как она выглядела в 14 лет: волшебное фото

Популярная американская певица, актриса и наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон поразила поклонников Instagram архивным фото. Не все пользователи сети узнали знаменитость.

Пэрис Хилтон, которая недавно посетила Львов со своим женихом Крисом Зилкой, вернулась в имение в Калифорнии. Звезда поностальгировала по прошлому, показав архивное фото из семейного альбома.

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Певица опубликовала в социальной сети кадр с празднования 14-летия. Судя по фото, несовершеннолетняя Пэрис Хилтон уже активно пользовалась косметикой, к тому же предпочитала выразительный макияж. На снимке певица позирует перед камерой с подарком на день рождения.

На свое 14-летие получила своего первого хорька. Я назвала его Золушкой,

– поделилась Пэрис Хилтон.

Сообщение не случайно появилось в блоге певицы. Таким образом Пэрис Хилтон отметила Национальный день хорька в Америке. Сторонники были очарованы милым подростковым фото, а некоторые из них даже рассказали свои истории о домашних любимцах.