20:40
3 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
5°C
11°C 2°C
  • среда
    16°C 5°C
  • четверг
    13°C 7°C
  • пятница
    15°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Россия взялась за почтение религии. Первый дрон почты России – в хлам
Вєсті Кремля
22:32, 2 апреля
Вести.UA. Состояние Тимошенко с неба. Великий поэт Добкин
Вєсті.UA
21:43, 2 апреля
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G

Пэрис Хилтон показала, как она выглядела в 14 лет: волшебное фото

430 Читати новину українською
Пэрис Хилтон показала архивное фото
Пэрис Хилтон показала архивное фото / Getty images

Популярная американская певица, актриса и наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон поразила поклонников Instagram архивным фото. Не все пользователи сети узнали знаменитость.

Пэрис Хилтон, которая недавно посетила Львов со своим женихом Крисом Зилкой, вернулась в имение в Калифорнии. Звезда поностальгировала по прошлому, показав архивное фото из семейного альбома.

Читайте также: Кто из украинских знаменитостей пришел познакомиться с Пэрис Хилтон: яркие фото и видео

Певица опубликовала в социальной сети кадр с празднования 14-летия. Судя по фото, несовершеннолетняя Пэрис Хилтон уже активно пользовалась косметикой, к тому же предпочитала выразительный макияж. На снимке певица позирует перед камерой с подарком на день рождения.

На свое 14-летие получила своего первого хорька. Я назвала его Золушкой,
– поделилась Пэрис Хилтон.

Сообщение не случайно появилось в блоге певицы. Таким образом Пэрис Хилтон отметила Национальный день хорька в Америке. Сторонники были очарованы милым подростковым фото, а некоторые из них даже рассказали свои истории о домашних любимцах.

On my 14th Birthday I got my first ferret. I named her Cinderella. ‍♀️ Happy #NationalFerretDay

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

Теги: LifeStyle мир животных Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Венесуельский урок Украине
сегодня, 20:00 Венесуельский урок Украине
Павло Казарін 133
Продукты питания по европейскому стандарту: как это будет действовать в Украине
сегодня, 19:01 Продукты питания по европейскому стандарту: как это будет действовать в Украине
Яніна Ткачук 321
Чому керівники компаній не подають декларації
сегодня, 18:00 Чому керівники компаній не подають декларації
Віталій Шабунін 73
Тимошенко поймали в Раде в забавной позе: есть фото
сегодня, 17:54 Тимошенко поймали в Раде в забавной позе: есть фото
2043
Глухий та без броніка: історія одного виходу українських розвідників
сегодня, 17:02 Глухий та без броніка: історія одного виходу українських розвідників
Олексій Чибісов 1785
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук