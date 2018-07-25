Пэрис Хилтон посветила ягодицами на модном показе: фото

Американская звезда Пэрис Хилтон приняла участие в показе новой коллекции бренда Tezenis, который состоялся в итальянской Вероне.

37-летняя светская львица вышла на подиум в двух образах. Первый look состоял из длинного прозрачного платья, через которое виднелось белье. Пэрис продемонстрировала стройную подтянутую фигуру.

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Перис Хилтон

Другой образ совмещал боди с мини-юбкой с шипами. Во время дефиле Пэрис так резко повернулась, что ее юбка поднялась вверх и засветила ее ягодицы.

Допис, поширений Tezenis Italia (@tezenisitalia) 25 Лип 2018 р. о 1:52 PDT

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 24 Лип 2018 р. о 8:07 PDT

Допис, поширений TEZENiS (@tezenisofficial) 24 Лип 2018 р. о 1:15 PDT

Допис, поширений ᴘᴀʀɪs ʜɪʟᴛᴏɴ (@parishiltonbrasil_) 24 Лип 2018 р. о 8:47 PDT