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Пэрис Хилтон посветила ягодицами на модном показе: фото

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Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон

Американская звезда Пэрис Хилтон приняла участие в показе новой коллекции бренда Tezenis, который состоялся в итальянской Вероне.

37-летняя светская львица вышла на подиум в двух образах. Первый look состоял из длинного прозрачного платья, через которое виднелось белье. Пэрис продемонстрировала стройную подтянутую фигуру.

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Перис Хилтон

Другой образ совмещал боди с мини-юбкой с шипами. Во время дефиле Пэрис так резко повернулась, что ее юбка поднялась вверх и засветила ее ягодицы.

 

Теги: Мода LifeStyle Пэрис Хилтон
Источник: 24 Канал
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