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Пэрис Хилтон потеряла кольцо за 2 миллиона долларов: детали инцидента

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Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон

Американская модель, певица и светская львица Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо, которое ей подарил жених Крис Зилка. Ценное кольцо звезда потеряла на вечеринке.

В Майами Пэрис Хилтон развлекалась в ночном клубе. Однако громкая вечеринка закончилась для звезды неприятностью, сообщает журнал Elle.

37-летняя светская львица так громко веселилась, что потеряла свое кольцо, стоимостью 2 миллиона долларов. По словам инсайдеров, драгоценность упала с пальца во время зажигательных танцев звезды.

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Когда Пэрис Хилтон увидела, что ее кольцо потерялось, жених Крис Зилка обратился за помощью к охранникам ночного клуба.

В VIP-зоне начались поиски кольца, Крис поднял на уши всех! Люди ползали под столами, отодвигали все кресла,
– рассказал инсайдер.

В конце концов, кольцо с большим бриллиантом нашли за соседним столиком в ведре со льдом. Пэрис Хилтон не сдержала эмоций и расплакалась, когда ее любимый отдал ей обручальное кольцо.

Теги: LifeStyle Новости США
Источник: 24 Канал
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