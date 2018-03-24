Пэрис Хилтон потеряла кольцо за 2 миллиона долларов: детали инцидента
Американская модель, певица и светская львица Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо, которое ей подарил жених Крис Зилка. Ценное кольцо звезда потеряла на вечеринке.
В Майами Пэрис Хилтон развлекалась в ночном клубе. Однако громкая вечеринка закончилась для звезды неприятностью, сообщает журнал Elle.
37-летняя светская львица так громко веселилась, что потеряла свое кольцо, стоимостью 2 миллиона долларов. По словам инсайдеров, драгоценность упала с пальца во время зажигательных танцев звезды.
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Когда Пэрис Хилтон увидела, что ее кольцо потерялось, жених Крис Зилка обратился за помощью к охранникам ночного клуба.
В VIP-зоне начались поиски кольца, Крис поднял на уши всех! Люди ползали под столами, отодвигали все кресла,
– рассказал инсайдер.
В конце концов, кольцо с большим бриллиантом нашли за соседним столиком в ведре со льдом. Пэрис Хилтон не сдержала эмоций и расплакалась, когда ее любимый отдал ей обручальное кольцо.