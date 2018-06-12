Пэрис Хилтон снялась в яркой фотосессии для собственной линии одежды
Светская львица Пэрис Хилтон лишь недавно вернулась со свадьбы своего брата на французских островах, как уже успела сняться для кампейна новой линии одежды от бренда Boohoo.
37-летняя звезда для Кампейн модной марки примерила стильные мини-платья, боди и накидки, выполненные в ярких цветах. Образы Хилтон как всегда дополняли драгоценные украшения и гламурные аксессуары.
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На фотографиях Пэрис уверенно демонстрирует стройные ноги и откровенное декольте, прижимая к себе домашних любимцев, готовя барбекю и отдыхая с коктейлем у бассейна. Хилтон на новых снимках выглядит как всегда роскошно и эффектно.
Пэрис Хилтон для Paris Hilton x boohoo.com
Источник: 24 Канал
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