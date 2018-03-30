Пэрис Хилтон вместе с женихом полетела в Украину: фото

Американская звезда Пэрис Хилтон вместе со своим женихом Крисом Зилкой полетели во Львов, где Пэрис должна принять участие в открытии отеля.

Пэрис вместе с ее женихом Крисом Зилкой застали в аэропорту Лос-Анджелеса, откуда они направляются во Львов. Об этом сообщает британское издание DailyMail.

Читайте также: Пэрис Хилтон потеряла кольцо за 2 миллиона долларов: детали инцидента

Западные СМИ пишут, что Пэрис летит в Украину, чтобы отыграть DJ-сет на "благотворительном концерте" в пользу учреждения, которое помогает матерям-одиночкам. Также, как ранее рассказывал владелец гостиницы "Гранд-Отель" Григорий Козловский, Пэрис вместе с женихом прилетят на открытие этого отеля после его реконструкции. Событие состоится 31 марта, говорится в zaxid.net.

По словам Козловского, знаменитая пара планирует посетить места, связанные с детством дедушки Криса Зилки, у которого есть украинские корни.

В прессе писали, что за выступление на открытии "Гранд-Отеля" Пэрис получит 500 тысяч долларов, однако Козловский заверил, что эта сумма преувеличена и звезда выступит за символические деньги.