Плацдарм для вооруженных сил России, – МИД Эстонии напомнил о масштабной угрозе из-за Крыма

Эстония выразила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пятую годовщину незаконной аннексии Крыма Россией. В МИД страны отмечают, что Москва использует аннексированный полуостров для своих целей – и это является серьезной угрозой для региона.

В Эстонии также осудили захват украинских моряков в Керченском проливе, говорится в заявлении министра иностранных дел Эстонии, опубликованном на сайте эстонского ведомства.

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Там отметили, что для "Эстонии Крым есть и будет частью Украины".

В марте этого года отмечается пятилетие незаконной аннексии Крымского полуострова Россией. Мы решительно осуждаем этот акт, который игнорировал как украинскую Конституцию, так и волю народа, и представляет серьезную угрозу для европейской безопасности и международного верховенства права,

– говорится в сообщении.

Эстонский министр отмечает, что Россия использует время оккупации для усиления своего военного присутствия на полуострове. Теперь оккупированный полуостров стал плацдармом для российских вооруженных сил, которые стремятся контролировать весь Черноморский регион. Так Россия будет пытаться закрепить российское влияние в более широком регионе.

В МИД Эстонии осуждают принудительное привлечение местных жителей к армии, принудительное принятие российского гражданства, захват имущества и ограничение свободы слова и религии на оккупированном полуострове. Там отмечают, что за пять лет оккупации гуманитарная ситуация в Крыму ухудшилась.

"Каждый человек, который не поддерживает российскую аннексию, находится в опасности. Особое давление распространяется на крымских татар, которых преследовали и депортировали Москвой уже в советские времена", – пишет министр.

Кроме того, Эстония осуждает и захват Россией украинских кораблей 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива. Эскалация напряженности в регионе Азовского моря создает явную угрозу безопасности во всей Европе.

Мы поддерживаем политику непризнания аннексии Крыма, включая продолжение и просмотр санкций, а также освобождение незаконно заключенных. Очень важно обеспечить доступ международных организаций к Крыму,

– говорится в заявлении.

Отметим, санкции против России из-за ее агрессии в Украине продолжаются, кроме того – появляются новые. Так, президент США Дональд Трамп продлил еще на год срок действия ранее принятых антироссийских ограничений. Аналогичное решение принял и Евросоюз – там санкции будут действовать как минимум до июля 2019 года.

Кроме того, ЕС, США и Канада отреагировали на захват Россией украинских кораблей в Азове в ноябре 2018 года. В санкционные списки стран попали как отдельные лица, так и целые компании.