Если правительство не начнет финансировать приобретение новых пассажирских вагонов для Укрзализныци, то ситуация может быть плачевной для большинства украинцев. А плацкартные вагоны вообще могут исчезнуть.

Проблема с вагонами УЗ

Такое мнение в эфире программы "Что это было?" на 24 канале высказал бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава. И подчеркнул, что виновато в проблеме будет правительство.

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Он пояснил: ранее в Украине грузовые транзитные международные перевозки осуществлялись по очень высоким тарифам. Тогда "Укрзализныця" могла еще хоть как-то сводить концы с концами. А сейчас ситуация такая, что вагонный парк из года в год только уменьшается.

"У нас остались 2900 пассажирских вагонов, хотя еще 15 лет назад было втрое больше. Из этих 2900 вагонов – 1200 из них эксплуатируется дольше чем установленный срок, их уже должны были бы отстранить. Если ситуация не изменится, то уже через 3–4 года надо будет списать 1700 вагонов, причем почти все плацкартные", – сказал Кава.

То есть Укрзализныця уменьшит предложение билетов втрое. И такой самый приемлемый способ передвижения – плацкарт – может вообще исчезнуть. И это уже вопрос не к Укрзализныце, а к правительству,

– подчеркнул Кава.

Эксперт также отметил, что за годы независимости Украина приобрела лишь 20 плацкартных вагонов.

Тарифы в Укрзализныце

По словам эксперта, тариф устанавливает правительство, а не Укрзализныця. Он значительно ниже, чем себестоимость билета. По сути, каждый пассажир, который покупает билет на дальнее сообщение, получает более 50% скидки от Укрзализныци.

Проблема, что тарифы ниже, чем себестоимость – не уникальная. Такая же проблема есть в странах ЕС, но принципиальным отличием является то, украинское правительство оставляет один на один УЗ с этой проблемой, тогда когда в Европе есть дотации, которые позволяют компенсировать недополученный доход,

– отметил Кава.

А решить проблему безбилетных пассажиров, по мнению эксперта, можно только если у нас будут полностью сбалансированы спрос и предложение. Пока ситуация такова, что Укрзализныцю оставили один на один с проблемами пассажирских перевозок.

Обратите внимание! Ранее Укрзализныця сообщила о возобновлении 17 маршрутов с 31 июля. Подробно ознакомиться с перечнем можно здесь.