Плакат со священником к ЧМ-2018 в России вызвал в сети волну насмешек
В российском Саранске на улицах появились плакаты в поддержку сборной страны по футболу на Чемпионате мира. Эти плакаты не оставили равнодушными пользователей социальных сетей, которые принялись живо комментировать изображения.
Так, на одном из таких плакатов изображены футболисты в форме сборной России и священник. На плакате также размещены надписи "Главное – вера" и "Саранск болеет за команду".
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Отметим, что Чемпионат мира по футболу в России стартует 14 июня. Участие в турнире примут 32 сборные со всего мира, а матчи пройдут в 11 российских городах.
Источник: 24 Канал
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