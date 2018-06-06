Плакат со священником к ЧМ-2018 в России вызвал в сети волну насмешек

В российском Саранске на улицах появились плакаты в поддержку сборной страны по футболу на Чемпионате мира. Эти плакаты не оставили равнодушными пользователей социальных сетей, которые принялись живо комментировать изображения.

Так, на одном из таких плакатов изображены футболисты в форме сборной России и священник. На плакате также размещены надписи "Главное – вера" и "Саранск болеет за команду".

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Отметим, что Чемпионат мира по футболу в России стартует 14 июня. Участие в турнире примут 32 сборные со всего мира, а матчи пройдут в 11 российских городах.

Выздоравливай, Саранск — Ivan (@ivancska17) 6 июня 2018 г.

Вот оказывается что главное в спорте!)) Пора менять методику тренировок, вместо ОФП - молитва. — Badboyilia (@badboyilia) 6 июня 2018 г.

Приложите подорожник — Николай Щекодин (@NAShchekoldin) 6 июня 2018 г.

Плохая реклама РПЦ, зато хороший троллинг сборной) — Artyom Kurakovsky (@TKfromSammet) 6 июня 2018 г.