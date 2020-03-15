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      Плакаты "Как правильно мыть руки" по текстам песен: британец запустил оригинальный сайт

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      Британский подросток Уильям Гибсон запустил оригинальный сайт. Ресурс позволяет перенести тексты любимых песен на плакаты о том, как правильно мыть руки.

      Подросток назвал разработку Wash Your Lyrics.

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      Таким образом 17-летний британец оригинально выполнил рекомендацию ВОЗ о намыливании рук в течение 20 секунд.

      Сайт использует библиотеку текстов Genius. Для того, чтобы сгенерировать плакат, нужно латиницей ввести название песни и ее исполнителя. Также можно написать и собственный текст.

      Кроме самого текста песни, выбрать можно средство для очистки, которое будет изображено на плакате. Это мыло или гель.

      Интересно! В течение первых трех дней плакаты сгенерировали почти 200 тысяч раз.


      Вариант плаката, сгенерированного ресурсом / Washyourlyrics.com

      Основное про коронавирус

      • По состоянию на 14 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 5 тысяч 429 человек. Общее количество инфицированных – 145 тысяч 369 человек по всему миру, выздоровели более 71 тысячи человек.
      • 11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию из-за коронавируса.
      • Больше всего коронавирусом заболели в Китае, из европейских стран – Италии.
      • 13 марта в Украине от коронавируса умер первый человек – женщина из Радомышля. В Радомышле и Черновицкой области ввели чрезвычайное положение. В целом в Украине еще 2 людей остаются больными на коронавирусом.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Великобритания Музыка ВОЗ Интернет Техно
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