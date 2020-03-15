Плакаты "Как правильно мыть руки" по текстам песен: британец запустил оригинальный сайт

Британский подросток Уильям Гибсон запустил оригинальный сайт. Ресурс позволяет перенести тексты любимых песен на плакаты о том, как правильно мыть руки.

Подросток назвал разработку Wash Your Lyrics.

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Таким образом 17-летний британец оригинально выполнил рекомендацию ВОЗ о намыливании рук в течение 20 секунд.

Сайт использует библиотеку текстов Genius. Для того, чтобы сгенерировать плакат, нужно латиницей ввести название песни и ее исполнителя. Также можно написать и собственный текст.

Кроме самого текста песни, выбрать можно средство для очистки, которое будет изображено на плакате. Это мыло или гель.

Интересно! В течение первых трех дней плакаты сгенерировали почти 200 тысяч раз.



Вариант плаката, сгенерированного ресурсом / Washyourlyrics.com

Основное про коронавирус

По состоянию на 14 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 5 тысяч 429 человек. Общее количество инфицированных – 145 тысяч 369 человек по всему миру, выздоровели более 71 тысячи человек.

11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию из-за коронавируса.

Больше всего коронавирусом заболели в Китае, из европейских стран – Италии.

13 марта в Украине от коронавируса умер первый человек – женщина из Радомышля. В Радомышле и Черновицкой области ввели чрезвычайное положение. В целом в Украине еще 2 людей остаются больными на коронавирусом.

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