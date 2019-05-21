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      Пламя высотой в два этажа: неизвестный поджег автомобили в Киеве

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      Сгоревшие атвомобили
      Сгоревшие атвомобили / Screenshot

      В Голосеевском районе Киева ночью с 20 на 21 мая подожгли автомобили. Три машины сгорели дотла, еще одна частично пострадала от огня.

      Видео с пожаром и последствиями опубликовал у себя на странице журналист Евгений Агарков. Он проснулся в четыре утра от запаха дыма и криков, которые раздавались снаружи.

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      Журналист уверяет, что авто намеренно подожгли. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина в балаклаве подошел к Mersedec, облил его, предположительно, бензином и поджег.

      Пламя быстро перекинулось на соседние авто. Пожарным было трудно укротить огонь, из-за большого количества припаркованного транспорта они долго не могли подъехать к набору воды.

      Никто в результате инцидента не пострадал.

      підпалили автомобілі в києві
      Пожар был высотой в два этажа

      Три машины сгорели дотла, еще одна частично пострадала от огня

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Пожар Криминальные новости Авто Новости Киева
      Источник: 24 канал
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