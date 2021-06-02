Наприклад, в Македонії це зайняло майже 20 років. Про це в ефірі повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Розвиток співпраці Україна – НАТО

За його словами, ПДЧ означає. що Альянс має серйозні наміри і Україна може стати його членом в певний період. Це передумова, перший крок до повної інтеграції.

Це не означає автоматичний вступ (в НАТО – 24 канал),

– наголосив Мусієнко.

Він зауважив, що загалом співпраця України з НАТО розвивається. "Ми співпрацюємо в рамках особливого партнерства. Це важливий крок, який означає, що в Альянсі нам почали більше довіряти", – зазначив експерт. Він розповів, як саме відбувається відповідний розвиток:

стадія обміну даних – обмін розвідувальної інформації;

збільшення військових навчань;

посилення присутності НАТО в Чорному морі.

Вжити певні кроки щодо надання ПДЧ для України, як вважає Мусієнко, в Альянсі не готові через окремі країни. Вони бачать цю ситуацію інакше.

Нагадаємо! Наразі Україна є партнером НАТО, держава отримала статус учасниці Програми розширених можливостей. Україна 29 травня 2021 року отримала оновлений пакет Цілей партнерства Альянсу, до речі, першою серед держав-партнерів.

На думку експерта, ПДЧ – це не абстракція, а 5 конкретних критеріїв, яким повинна відповідати держава: безпека, оборона, право, політика та економіка.

"В наших інтересах виконувати вже зараз ці критерії. Нам нічого не перешкоджає рухатись далі, демонструючи, що ми виконуємо багато важливих речей", – додав Мусієнко.

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