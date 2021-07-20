План "Сирена": из СИЗО сбежал заключенный в Одесской области – фото

Под Одессой из СИЗО сбежал мужчина, который был осужден за кражу. Полиция объявила розыск. В сети опубликовали фото подозреваемого.

Об инциденте стало известно 20 июля. Детали устанавливает полиция.

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Полиция Одесской области разыскивает Кутафина Сергея сбежавшего из следственного изолятора. Он родился в 1980 году.

Рост мужчины – 170 – 175см. У него карие глаза, худой, с темными волосами и короткой стрижкой. Также у злоумышленника царапины на руках и теле.

Сергей Кутафин одет в джинсы синего цвета, без обуви.



Из СИЗО сбежал злоумышленник / Фото Нацполиции Одесской области