План "Сирена": из СИЗО сбежал заключенный в Одесской области – фото

20 июля 2021 , 16:29
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Нацполиция Одесской области

Под Одессой из СИЗО сбежал мужчина, который был осужден за кражу. Полиция объявила розыск. В сети опубликовали фото подозреваемого.

Об инциденте стало известно 20 июля. Детали устанавливает полиция.

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Объявили "Сирену"

Полиция Одесской области разыскивает Кутафина Сергея сбежавшего из следственного изолятора. Он родился в 1980 году.

Рост мужчины – 170 – 175см. У него карие глаза, худой, с темными волосами и короткой стрижкой. Также у злоумышленника царапины на руках и теле.

Сергей Кутафин одет в джинсы синего цвета, без обуви.


Из СИЗО сбежал злоумышленник / Фото Нацполиции Одесской области

Обратите внимание! Недавно в Киеве полиция задержала турка, который сбежал накануне из суда в Харькове. В сети опубликовали видео, где злоумышленник выбегает из здания, садится в машину и уезжает.
Автор: Олег Терещенко