План "Сирена": из СИЗО сбежал заключенный в Одесской области – фото
20 июля 2021 , 16:29Читати новину українською
Источник:Нацполиция Одесской области
Под Одессой из СИЗО сбежал мужчина, который был осужден за кражу. Полиция объявила розыск. В сети опубликовали фото подозреваемого.
Об инциденте стало известно 20 июля. Детали устанавливает полиция.
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Объявили "Сирену"
Полиция Одесской области разыскивает Кутафина Сергея сбежавшего из следственного изолятора. Он родился в 1980 году.
Рост мужчины – 170 – 175см. У него карие глаза, худой, с темными волосами и короткой стрижкой. Также у злоумышленника царапины на руках и теле.
Сергей Кутафин одет в джинсы синего цвета, без обуви.
Из СИЗО сбежал злоумышленник / Фото Нацполиции Одесской области