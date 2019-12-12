План Б и стена с оккупированным Донбассом: в каком случае Украина прибегнет к этому шагу

Совет нацбезопасности и обороны Украины во время своих заседаний утвердил 5 планов реинтеграции Донбасса и возвращения территорий. Один из них – под условным названием "план Б" предусматривает строительство стены на границе с временно оккупированными территориями. К нему могут приступить в случае "замораживания" военного конфликта на Донбассе.

Для президента Зеленского это даже не план Б, а "план на последнюю букву". Об этом сам глава государства рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

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Это последний план. Я пока не хотел бы его применять. Эта стена уже есть, а нам нужно решать, как вернуть людей, их менталитет, их разум. У нас сейчас есть живая стена и гибнут люди,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что план Б в вопросе реинтеграции Донбасса для него лично не является вариантом.

Но пять лет ждать и терять наших украинцев я тоже не готов,

– добавил он.

В то же время когда журналисты спросили Зеленского, будут ли предусмотрены соцвыплаты жителям Донбасса, которые согласно этому плану окажутся за стеной, президент ответил:

"Какие могут быть соцвыплаты, если у нас будет стена? Это будет совсем другое государство. Которое, как вы понимаете, мы никогда не признаем. Мы понимаем, что если будет план со стеной, нам надо будет создать все условия, чтобы украинцы, которые находятся на оккупированных территориях, но хотят быть с нами, вернулись. Поскольку за стеной будет другая местность, там будут находиться боевики", – добавил он.