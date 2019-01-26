Планеты "Бы" не существует: по всей Европе дети вышли на экологические марши – фото и видео
В Берлине тысячи школьников вышли на марш, чтобы призвать к более жестким мерам против глобального потепления. В Брюсселе 35 тысяч подростков поддержали протест, а в Швейцарии тысячи учеников школ начали бастовать еще на прошлой неделе.
Людей вдохновила 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг. Сейчас она в Давосе, где призывает Всемирный экономический форум (WEF) обеспечить зеленое будущее, пишет ВВС.
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В Брюсселе расположены основные институты ЕС. Поэтому студенты прошлись с транспарантами, на которых были напечатаны лозунги "Динозавры считали, что они тоже имеют время" и "Будьте частью решения, а не загрязнения".
Интересно, что немецкие студенты мобилизуются с помощью хэштега #FridaysForFuture в Twitter, а также используют слоган "Плана Б не существует".
К слову, в Германии до конца 2038 года заявили об отказе от использования угля для производства электроэнергии. Поэтому сейчас происходят правительственные переговоры о том, как уменьшить зависимость Германии от угля и повысить использование возобновляемых источников энергии.
Молодые активисты призывают мировых лидеров и руководителей корпораций соблюдать амбициозных целей, согласованных в Париже в 2015 году для борьбы с изменением климата. Именно тогда соглашением стороны признали, что изменение климата является общей проблемой человечества.
Кто такая Грета Тунберг и о чем она говорит? С августа, каждую пятницу Грета Тунберг сидела возле шведского парламента, чтобы донести послание о климате.
Кроме того, она поехала на поезде из Швеции в Давос, чтобы подчеркнуть необходимость использования более чистых форм транспорта. Интересно, что путешествие заняло у нее 32 часа.
Некоторые компании, некоторые люди, в частности, те, кто принимает решения, точно знали, какими ценностями они жертвуют ради того, чтобы продолжать зарабатывать баснословные суммы денег. Я думаю, что многие из вас сегодня принадлежат к этой группе людей,
–сказала Тунберг бизнесменам на швейцарском горнолыжном курорте.
В соцсетях по-разному реагируют на девушку: некоторые критикуют за то, что она таким образом поощряет прогуливать учебу, ищет публичности и выполняет работу экологических лоббистов, другие ее поддерживают. Более того, один из ее молодых немецких сторонников, Якоб Блазель, сказал, что борьба с изменением климата "для нас важнее, чем образование".
Наконец, зачем нам учиться, если у нас нет будущего? – спросил он.
В разговоре с BBC юная активистка сказала, что она хотела донести идею о том, что большинство вредных выбросов вызвано всего лишь несколькими людьми – "очень богатыми людьми, которые находятся здесь, в Давосе".