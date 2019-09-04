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      Плани РФ та таємні пункти Мінських домовленостей: що українські хакери знайшли у листах Суркова

      Хроники необъявленной войны 414 Читати новину українською

      Країни НАТО прирівнюють акти кібернападу до воєнної агресії. І на цьому фронті українська держава лише будує свої спроможності. У цьому їй, звісно ж, допомагають волонтери. Організація InformNapalm з партнерами вже оприлюднювали результати зломів електронних пошт перших осіб Кремля. Про їх вміст розповів речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

      Раніше InformNapalm разом з Ukrainian Cyber Alliance оприлюднили матеріали з пошти одного з авторів "руської весни" Владислава Суркова. Там було листування п'яти років, які охоплювали період ще до російсько-української війни, та її початок.

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      Про правдивість листування

      – Все просто. Коли хлопці з Ukrainian Cyber Alliance сказали, що мають "інформаційну бомбу", то найголовнішим завданням було – правильно її подати. Тоді ми написали свою аналітику, зробили рецензію та переклали всі матеріали. Згодом ми оприлюднили всі ці листи у вільний доступ. Ми не робили так, як зробив Денис Бігус під час розслідування корупції в "Укроборонпромі". Він не оприлюднював всі матеріали, а просто розповідав про них. Саме тому до їх розслідування виникало дуже багато питань.

      – Натомість ми відкрили десятки тисяч листів, які будь-хто може завантажити на нашому сайті. Там є не лише особисте листування, але й спамові листи та реклама. Цікаво, що такі видання як Wall Street Journal та The Washington Post знайшли в оприлюднених нами матеріалах так званий план "Троя" щодо захоплення Запоріжжя. Тоді це отримало неабиякий резонанс. Американці дослідили як будуть захоплювати Запоріжжя, але ж ця інформація тоді вже два роки лежало на українському сайті!

      Про склад матеріалів

      – Все листування поділене на три частини. Перші дві – це листування Суркова, а третя – його найближчого помічника. У третій частині було згадано і розписано створення держави "Новоросія", "Малоросія" і "Галіція". Тобто Росія вбачає, що держави України немає бути взагалі.


      Владислав Сурков

      Також було розписано детальна історія, міфологія і навіть створення народності "новороси" і "малороси". Розумієте, люди з нічого вигадують нові нації. Для чого це робиться? Тому що, аби воювати – потрібна якась ідеологія, такий собі військовий інцидент або привід. Це вони й намагалися сформувати. 

      – Крім того, було вказано те, на які чотири категорії всередині Україні вони робитимуть опір. Були списки журналістів та політиків, які й досі отримують гроші від Кремля. Також криміналітет і бізнес. Це чотири важелі, які допоможуть Росії увійти в Україну. Це ж ми побачили у Криму.


      Захоплення Криму російськими "зеленими чоловічками"

      Про те, як Кремль заробляє на Донбасі

      – Загалом Донбасом займалися дві людини, два клани: Сурков і Глазьєв. Сурков курував ринок паливних матеріалів і отримував від цього неабиякі гроші. У наших листуваннях була інформація про кількість ввезеного палива, націнку тощо. 

      – Чи не найцікавішим було листування про таємні пункти Мінських домовленостей. Зокрема виведення системи реактивного вогнемета ТОС "Буратіно". Це схоже на "Град", але гірше, бо здатен випалювати людей у бліндажах.


      Система "Буратіно" є на озброєнні лише Азербайджану і Росії

      Про інші взломи InformNapalm та Ukrainian Cyber Alliance, а також невідомі деталі російсько-української війни – дивіться у відео.

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      Автор: Виталий Дейнега
      Теги: Новости Украины Расследования История Видеоблоги Деньги Укроборонпром Бизнес Криминал Хроники необъявленной войны
      Источник: 24 канал
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