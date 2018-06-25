Планшет Xiaomi Mi Pad 4 представили официально: характеристики и цена новинки

Сегодня, 25 июня, китайская корпорация Xiaomi официально представила 8-дюймовый планшет Mi Pad 4. Продажи новинки стартуют уже 27 июня, а стоить девайс будет от 169 долларов.

Xiaomi Mi Pad 4, как и ожидалось, получил 8-дюймовый FullHD экран с соотношением сторон 16:10. Как сообщает компания, планшет стал на 9,4% меньше устройств предыдущего поколения, что положительно сказалось на удобстве управления одной рукой.

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Работает новинка на процессоре Snapdragon 660 под управлением Android 8.1 Oreo и имеет 4 ГБ оперативной памяти. Основная камера получила 13-мегапиксельный модуль, а фронтальная камера на 5 Мп и с поддержкой функции Face Unlock.



Xiaomi Mi Pad 4 сможет работать на 115 минут дольше, чем его предшественник Mi Pad 3



Планшет доступен в версиях с WiFi и 4G. Емкость аккумулятора составляет 6 000 миллиампер часов. По словам производителя, это позволит ему проработать на 115 минут больше по сравнению с Mi Pad 3.

Технические характеристики Xiaomi Mi Pad 4:

Дисплей: 8 ", 1920х1200 пикселей (16:10), контрастность 1200: 1 Процессор: Snapdragon 660 на техпроцессе 14 нм с видеоускорителем Adreno 512 Оперативная память: 3/4 ГБ Встроенный накопитель: 32/64 ГБ Основная камера: 13 (OV13855, f / 2,0) Мп Фронтальная камера: 5 (Samsung S5K5E8, f / 2,0) Мп Аккумулятор: 6 000 мАч Связь: Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac, GPS + Glonass, USB Type-C, 4G LTE (опционально) ОС: MIUI на базе Android 8.1 Oreo Габариты: 200, х 120,3 х 7,9 мм Вес: 242,5 г Цвета: черный и золотой.



Цены на Xiaomi Mi Pad 4 стартуют от 169 долларов

Цена Xiaomi Mi Pad 4:

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Xiaomi Mi Pad 4 доступен в двух цветах – черном и золотом. Стоимость WiFi-версии с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной составляет 169 долларов (около 4434 гривен). Модификация с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней хранилища обойдется в 215 долларов (около 5641 гривен). Версия с поддержкой 4G (4/64), стоит 230 долларов (около 6034 гривен). Стоит отметить, что продажи новинки стартуют уже 27 июня.

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