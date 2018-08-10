Планы УЗ по повышению стоимости грузоперевозок угрожают украинскому экспорту, – эксперт

В случае вступления в силу всех озвученных решений руководства "Укрзализныци", стоимость перевозки для различных тарифных классов станет на 10-49% выше.

С учетом того, что в 2017 году тарифы уже были повышены на 15%, это может ударить по украинскому экспорту. Такое мнение высказал в авторском блоге консультант "ЦТС-консалтинг Павел Руденко.

"С таким подходом в тарифообразовании прогнозирования стоимости доставки груза для бизнеса становится очень проблематичным и слабопрогнозируемым, а в преддверии нового зернового сезона и изменений ряда других экспортно-импортных грузопотоков может иметь негативный эффект на конкурентные позиции наших товаров на внешних рынках", – отмечает эксперт.

По его мнению, проблему усугубляет недееспособность Нацкомиссии по регулированию транспорта.

"Естественно, расставлять точки над "і" и определять разумные рамки для индексации ключевых показателей должна специальная Нацкомиссия по регулированию транспорта. Но пока идут дискуссии, кто должен прописывать полномочия этого органа – Верховная Рада или Президент – УЗ действует по-старинке, пытаясь в одностороннем порядке "протолкнуть" выгодные ей цифры. Естественно, наталкиваясь на прогнозируемое сопротивление грузоотправителей. Замкнутый круг очередного этапа "тарифных войн" выходит на новый виток", – подчеркнул Павел Руденко.

Как известно, "Укрзализныця" решила повышать стоимость грузоперевозок не "классической" прямой индексацией тарифов, а путем дерегулирования вагонной составляющей тарифа для парка собственных вагонов, увеличения нормативного количества суток в пустом и загруженном рейсе и унификации коэффициента пробега для всех тарифных классов.

Ранее сообщалось, что Европейская бизнес-ассоциация обратилась с письмами в Государственную регуляторную службу и "Укрзализныцю" с предложением объявить мораторий на повышение грузовых тарифов до создания Национальной комиссии регулирования транспорта – независимого органа, который будет регулировать тарифную политику, в т.ч. в сфере ж/д транспорта. С подобной инициативой выступала Американская торговая палата (АСС), которая просила у властей приостановить повышение стоимости ж/д перевозок до момента создания НКРТ и утверждения общегосударственной модели тарифообразования на ж/д перевозки. Соответствующая официальная позиция АСС была изложена в письме на имя главы УЗ, министра инфраструктуры, министра экономического развития, главы Госрегуляторной службы.