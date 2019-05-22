15:01
22 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин любит Ксению Троянскую. Полковники деда Пу
      Вєсті Кремля
      21:59, 21 мая
      Вести.UA: Перепалка Ляшко и Зеленского. Неоднозначные цвета Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:16, 21 мая
      Почему бесплатные операции в Институте сердца стоят десятки тысяч: скандальные истории
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Блоги Блог Соцсети
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
      Блог Соцсети

      Планы команды Зеленского – торговля суверенитетом Украины

      2838
      Президент Владимир Зеленский и глава АП Андрей Богдан
      Президент Владимир Зеленский и глава АП Андрей Богдан / Сайт президента

      Самой шокирующей новостью последних дней, стало заявление нового главы Администрации Президента Украины Андрея Богдана о том, что команда Зеленского или сам президент планируют провести референдум на тему мирных договоренностей с Россией.

      То есть, они фактически озвучил план капитуляции, когда на референдуме народ Украины сам проголосует за план Путина-Медведчука. Просто потому, что любой другой быстрый мир с Россией сейчас не возможен, он ей не нужен, даже в любой краткосрочной перспективе. Исходя из этого, может быть реализован только план Медведчука, который транслирует желания Путина еще с 2014 года – автономия, читай федерализация, для оккупированных областей, которые смогут влиять на внешнюю политику Украины.

      Путин Медведчук
      Сценарий Путина-Медведчука может стать реальностью / Фото (EPA/EFE)

      Читайте также: Первый промах Зеленского – роспуск Верховной Рады

      Это не торговля людьми или территориями. Нет, это торговля суверенитетом. И референдум – любимый инструмент харизматичных лидеров по пропихиванию нужных им решений в обход институтов. Любой харизматический лидер ломает институты и занимается популизмом – это неизбежно. Как и последствия правления такого лидера – доказано Венесуэлой.

      Ключевой вопрос – зачем они это делают? Все просто – им нужны деньги. В Украине всегда было два варианта, откуда брать деньги – Запад или Россия. Запад дает деньги только в обмен на реформы, к тому же пытается за уши втянуть в цивилизацию. Россия дает деньги в обмен на отсутствие реформ, чтобы Украина никуда не делась от нее. До 2014 года этот цикл работал постоянно.

      С 2014 года, по объективным причинам, это стало невозможно. Последние 3 млрд долларов взял Янукович, перед тем как сбежал. Тогда Украина оказалась зависима от западных кредитов и вынуждена была начать делать реформы. Болезненные реформы не только для населения, но и для олигархов. На данный момент, любая украинская власть зависима от Запада, потому что нужны деньги. Запад требует прикрывать схемы, поддерживает ProZorro имплантирует борьбу с коррупцией.

      Сейчас Запад требует продолжать реформы, не дает откатывать реформы. Это и является ключевой проблемой олигарха номер 1 – Коломойского. Цель Игоря Валерьевича – защитить свои активы, а для этого нужно признать национализацию "Приватбанка" незаконной. Но коллективный Запад не раз заявлял, что это будет концом сотрудничества, концом денег.

      У Зеленского был выбор, или идти навстречу Западу и слушать условного Волкера, или следовать советам Коломойского. Он уже сделал выбор. Демонстративное назначение Богдана, которое не только нарушает закон о люстрации, но и противоречит рекомендациям наших западных партнеров, досрочные выборы по сомнительной процедуре – это все показывает, что Зеленский выбрал Коломойсмкого. Причем сделал это публично и открыто, давая сигнал всем вокруг. В своем знаменитом интервью олигарх говорил, что ставит на Богдана, что нужны выборы без мажоритарщиков, но с барьером в 3% и закрытыми списками. Это уже реализовано Зеленскими. Теперь осталось сделать реальной другую часть интервью, где олигарх называл МВФ – злом, а национализацию "Приватбанка" – преступлением.

      Богдан
      Глава Администрации президента Андрей Богдан / Фото из сайта президента

      Что это означает?

      Дефолт. У страны годы пиковых выплат, инвесторы очень чувствительны к сотрудничеству Украины с МВФ. И макроэкономическая стабильность базируется именно на сотрудничестве с МВФ, если не заменить деньги валютного фонда деньгами из России.

      Читайте также: Богдан заявил, что попал под люстрацию несправедливо

      Похоже "у Зеленского" нашли путь, как взять эти деньги. Подружиться с Россией поможет референдум и имплементация его решений. Украина становится частью русского мира. "Сваты" снова показывают по всем телеканалам. А общество? Общество не важно для харизматического лидера, потому что он опирается на неактивное большинство, которое всегда его поддержит. На то он и харизматичный лидер. Простой человек из народа. А народ всегда поддержит простого парня, доказано Венесуэлой. На референдумах он всегда поддерживает его идеи. По крайней мере, пока будет что кушать.

      Коломойский и Зеленский
      Президент Зеленский начал игру с пользой для Коломойского​

      Тем более, разрыв с МВФ и дружба с Россией позволяет снизить тарифы, прогнать ненавистную Супрун, снова сделать Национальный Банк зависимым "от народа", со стабильным курсом и низкими ставками кредитования. Людям понравится, а то, что вход в русский мир рано или поздно приведет к кризису, отбросит нас от цивилизации и забальзамирует стагнирующее украинское общество – это мелочи. Это будет потом. Сначала будут просто низкие тарифы. И довольный Коломойский.

      Никто не будет выносить такого президента на вилах. Как оказалось, националистическая общественность больше беспокоится по поводу клубов и гей-парадов, чем по поводу предательства интересов страны.

      Зеленский, как и обещал, не торгует территориями или людьми он торгует суверенитетом. Он сделал выбор. И он готов обменять активы Коломойского на украинский суверенитет.

      Читайте также: Коломойский приставил курок к голове Украины

      blog_ava
      Елена Зеркаль впервые прокомментировала отказ от должности заместителя главы АП
      сегодня
      5471
      Автор: Сергей Фурса, Блог Соцсети
      Теги: Андрей Богдан Новости политики Новости Украины Публикации Владимир Зеленский Война на Донбассе Игорь Коломойский Приватбанк МВФ Оккупированные территории
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Ідуть танки на світанку: маневри в зоні ООС очима воєнкора
      сегодня , 15:01 Ідуть танки на світанку: маневри в зоні ООС очима воєнкора
      Володимир Патола 11
      Планы команды Зеленского – торговля суверенитетом Украины
      сегодня , 14:12 Планы команды Зеленского – торговля суверенитетом Украины
      Сергій Фурса 2834
      Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список
      сегодня , 13:02 Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список
      9771
      Полномочия с хаосом в придачу, или Какие сверхзадачи стоят перед президентом Зеленским?
      сегодня , 12:00 Полномочия с хаосом в придачу, или Какие сверхзадачи стоят перед президентом Зеленским?
      Юрій Бутусов 1283
      Які сфери контролюють українські олігархи: головні корупційні схеми
      сегодня , 08:50 Які сфери контролюють українські олігархи: головні корупційні схеми
      Антон Голобородько 5511
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук