Пластические хирурги назвали неожиданный недостаток селфи

Мы уже в течение нескольких лет не представляем своего отдыха без фотографирования самих себя, – то есть "селфи". Но эксперты имеют на это свое мнение и замечания, которые следует принять во внимание.

Согласно опросу, проведенному Американской академией пластических и реконструктивных хирургов в 2017 году, 55% пациентов обращались к врачам из-за недовольства своим изображением в социальной сети, а в 2016 с аналогичной проблемой обращались 46%.

Читайте также: 8 ярких селфи звезд, которые были сделаны еще до появления смартфонов

И на это у пластических хирургов есть свое объяснение, – оптическое восприятие фотографий увеличивает размер носа на 30% у мужчин и на 29% у женщин. Именно из-за такого визуального недостатка люди решаются тратить бешеные деньги на пластические операции.

Селфи создают иллюзию, при которой ваш нос выглядит шире и толще, когда он на самом деле не является таким. Я боюсь, что сегодняшнее поколение об этом не знает. Все, что они знают – это селфи,

– прокомментировал ситуацию Борис Пашковер, реконструктивный хирург и ведущий автор исследования.

Решить эту проблему хирурги рекомендуют не с помощью хирургического вмешательства. Специалисты советуют найти себе фотографа, который будет делать портреты на большем расстоянии – не меньше чем 30 сантиметров от лица.