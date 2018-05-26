Пластик, металл или стекло: какой материал будет наилучшим для смартфона

Выбирая модель смартфона пользователи обращают внимание, в частности, и на материал, из которого изготовлен корпус смартфона. Какой корпус самый лучший – об этом дальше.

Материалы для корпусов смартфонов сравнило издание prostotech.com.

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Металл

Смартфон в металлическом корпусе

Обычно для изготовления корпуса телефонов используют очень тонкий и легкий алюминиевый сплав. Из плюсов можно назвать хороший внешний вид. Из минусов – этот металл легко деформируется, в результате получаем вмятины на корпусе. Кроме того, из-за уплотненных материалов беспроводная передача сигнала (LTE, Wi-Fi и Bluetooth) затруднена.

Пластик

Смартфоны из пластика

Внешний вид и здесь можно считать преимуществом, ведь из пластика можно изготовить корпуса очень широкой гаммы цветов. Кроме того, он дешевле, поэтому это влияет на общую стоимость телефона. Относительно минусов, то смартфон в пластиковой оправе беззащитнее перед ударами. Также недостатком можно считать плохие тактильные ощущения

Стекло

Стеклянный телефон выглядит премиально. Он обеспечивает приятные тактильные ощущения. Кроме того, через стекло легко могут проходить радиоволны. Среди очевидных недостатков – стоимость, которая увеличивает общую цену на телефон. Также стекло хрупкое, поэтому и сам смартфон в меньшей безопасности.

Но все же журналисты считают, что именно последний вариант корпуса наилучший. Ведь он хорошо выглядит, приятный в руке и отлично передает сигнал. А вот металл в этом рейтинге на последнем месте, ведь он легко гнется, возможны вмятины, и не пропускает радиоволны.

А какой корпус вы считаете лучшим? Ответы пишите в комментариях.