Пластикова школа з відходів – реальність ХХІ століття

ЮНІСЕФ (United Nations Children's Fund, UNICEF) у партнерстві з колумбійським соціальним підприємством Conceptos Plasticos у кінці липня оголосили, що розпочали будування заводу, який перетворить пластмасові відходи, зібрані в Кот-д'Івуарі, в модульний пластик – циглини. Легкі у монтажі, міцні, недорогі, вони будуть використані для побудови шкільних класів у західноафриканській країні.

"Ця фабрика буде передовою розумних, масштабованих рішень для деяких основних освітніх проблем, з якими стикаються діти та громади в Африці," – сказав виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Форе.

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Її потенціал: збільшення аудиторій для дітей в Кот-д'Івуарі, зменшення пластикових відходів у навколишньому середовищі та додаткові можливості отримання доходу для найбільш вразливих сімей, – зазначив Форе.

Кот-д'Івуар потребує 15000 аудиторій, щоб задовольнити потреби дітей, які не мають місця для навчання. Щоб допомогти заповнити цю прогалину, ЮНІСЕФ співпрацював з Conceptos Plasticos для використання переробленого пластику, зібраного із забруднених територій в Абіджані та навколо нього, для побудови 500 класних кімнат для понад 25 000 дітей.

"Однією з головних проблем, з якою стикаються івурійські школярі, є відсутність аудиторій. Вони або не існують, або якщо вони є, то переповнені, що робить навчання складним і неприємним досвідом," – заявив представник ЮНІСЕФ Абубакар Кампо.

Вперше у деяких районах дітлахи з бідних районів зможуть відвідувати аудиторії з менш ніж 100 іншими учнями. Діти, які ніколи не думали, що в школі буде їм місце, зможуть вчитися в новому та чистому класі, – додає Кампо.

Щодня лише в Абіджані виробляється понад 280 тонн пластикових відходів. Тільки близько 5 відсотків переробляється – решта здебільшого потрапляє на полігони в громади з низьким рівнем доходу. Забруднення пластиковими відходами посилює існуючі проблеми гігієни та санітарії. Неправильне поводження з відходами спричиняє 60% випадків малярії, діареї та пневмонії у дітей – захворювання, які є однією з провідних причин смерті дітей в Кот-д'Івуарі.

Після того, як завод повністю запрацює, він переробить 9 600 тонн пластикових відходів на рік та забезпечить джерело доходу жінкам, які живуть у бідності.

Цеглини будуть виготовлені із 100-відсоткового пластику та є вогнестійкими. Вони на 40 відсотків дешевші, на 20 відсотків легші і прослужать на сотні років довше, ніж звичайні будівельні матеріали. Вони також водонепроникні, добре утеплені та розроблені, щоб протистояти сильному вітру.

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Поряд з інвестиціями на будівництво в Кот-д'Івуарі, також планується масштабування цього проєкту в інших країнах цього регіону, а можливо і за його межами. На Західну та Центральну Африку припадає третина дітей початкового шкільного віку в світі та одна п'ята частина дітей нижчого середнього віку, які не навчаються.

"Цей проєкт – це більше, ніж просто проєкт інфраструктури поводження з відходами; це функціонуюча метафора – зростаючий виклик пластикових відходів перетворюється на буквальні будівельні блоки для майбутнього покоління дітей," – сказав Форе.

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