Участникам Операции Объединенных сил выдают медали из пластика, а не из металла. Ветеранов войны на Донбассе этот факт сильно возмутил.

Ветеран АТО Мартин Брест в фейсбуке опубликовал фото медали, которую теперь выдают участникам ООС.

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Военный объяснил, что это медаль участника ООС, которую выдают в комплекте вместе с УБД (участник боевых действий – 24 канал).

Эта медаль теперь – пластмассовая. Так, обычный формированный пластик, окрашенный в золотистый цвет, а не металл,

– добавил он.

Такую медаль получили украинские военные / Фото с фейсбук-страницы Мартина Бреста

По его словам, такую медаль получили бойцы в этом месяце. Ветеран отметил, что еще больше унизить армию просто невозможно.

Уроды. Тупо уроды,

– написал он.

В комментариях к сообщению другие участники ООС сообщили, что медали из пластика им выдавали и раньше, в частности в 2015 и 2018 годах.

Такие медали были и раньше / Скриншот

В 2015 году военные уже получали медаль из пластика / Скриншот

Как должна выглядеть медаль участника ООС

На сайте Минобороны указано, что нагрудный знак изготавливают из алюминиевого сплава с гальваническим покрытием под золото. Медаль имеет круглую форму. На лицевой стороне надпись "Ветеран войны", а на обратной – "Участник боевых действий".

Как должна выглядеть медаль ветерана войны на Донбассе / Фото Минобороны