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      Пластуны привезли Вифлеемский огонь мира в Украину: фото, видео

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      Вифлеемский огонь мира традиционно прибыл в Украину. 15 декабря его торжественно передали представителям ПЦУ в Михайловском соборе, откуда его повезут в города страны.

      По словам священнослужителей, передача огня мира именно в Михайловском соборе очень символическая, ведь колокола этого храма во время Революции Достоинства в 2014 году сообщали о штурме Майдана.

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      Вифлеемский огонь символизирует мир, единение и заботу о ближних. Каждый год, накануне Рождества, пластуны привозят его из Австрии, из главного собора Вены.

      Пласт
      Украинские пластуны в Вене

      Справка. Распространение Вифлеемского огня мира – международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Ее начала в 1986 году австрийская телерадиокомпания ORF. Ежегодно представители ORF и австрийские скауты берут Огонь на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, а дальше транспортируют его самолетом в Австрию. После торжеств в Венском Кафедральном соборе эстафета передается в соседние страны с помощью скаутских организаций.

      Вифлеємський вогонь миру
      Пластуны торжественно передали Вифлеемский огонь в Михайловском соборе

      Прежде всего Вифлеемский огонь будут передавать тем украинцам, которые в этом году не смогут встречать Рождество дома – в частности в больницы и детские дома. Также группа пластунов повезет его и рождественские подарки украинским защитникам в зону боевых действий.

      Что такое "Пласт"?
      Неполитическая и внеконфессиональная молодежная организация, которая занимается всесторонним воспитанием и самовоспитанием молодежи, формированием их как сознательных, ответственных и полноценных граждан местного, национального и мирового сообщества.

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      Автор: Алексей Печий
      Теги: Новости Украины Новости Киева Религия Пласт
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