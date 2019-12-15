Пластуны привезли Вифлеемский огонь мира в Украину: фото, видео
Вифлеемский огонь мира традиционно прибыл в Украину. 15 декабря его торжественно передали представителям ПЦУ в Михайловском соборе, откуда его повезут в города страны.
По словам священнослужителей, передача огня мира именно в Михайловском соборе очень символическая, ведь колокола этого храма во время Революции Достоинства в 2014 году сообщали о штурме Майдана.
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Вифлеемский огонь символизирует мир, единение и заботу о ближних. Каждый год, накануне Рождества, пластуны привозят его из Австрии, из главного собора Вены.
Украинские пластуны в Вене
Справка. Распространение Вифлеемского огня мира – международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Ее начала в 1986 году австрийская телерадиокомпания ORF. Ежегодно представители ORF и австрийские скауты берут Огонь на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, а дальше транспортируют его самолетом в Австрию. После торжеств в Венском Кафедральном соборе эстафета передается в соседние страны с помощью скаутских организаций.
Пластуны торжественно передали Вифлеемский огонь в Михайловском соборе
Прежде всего Вифлеемский огонь будут передавать тем украинцам, которые в этом году не смогут встречать Рождество дома – в частности в больницы и детские дома. Также группа пластунов повезет его и рождественские подарки украинским защитникам в зону боевых действий.
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