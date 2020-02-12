Почему за газ должны платить те, кто его не потребляет

В Украине не планируют отменять плату за распределение газа для тех, кто подключен к сетям, но газ не потребляет. Платить за обслуживание газовых сетей нужно в любом случае – такова позиция Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг.

Глава комиссии по комуслуг Валерий Тарасюк на брифинге 12 февраля привел пример двух домов, которые подключены к газовым сетям, однако в одном потребляют газ, а в другом – нет. В то же время газ транспортируется фактически до двух домов и обслуживаются эти сети одинаково.

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То есть за содержание инфраструктуры платежи всегда были, есть и будут,

– отметил Тарасюк.

Что известно про 2 платежки за газ, которые получают украинцы

С 1 января 2020 года за газ и за его транспортировку (доставку) надо платить отдельно, так и появились 2 платежки за газ. Первая платежка – от поставщика газа. Вторая платежка – от оператора газораспределительных сетей за транспортировку газа.

Платежки получают в том числе те, кто газа не потребляет. В то же время Минсоцполитики планирует предоставить субсидию и льготу за новую услугу по распределению газа в феврале 2020 года.

Важно: Две платежки за газ не повлияют на его цену

Однако 7 февраля премьер Алексей Гончарук анонсировал, что правительство хочет объединить снова в один документ платежки за газ и его доставку. Однако окончательное решение должен принять регулятор по энергетике.