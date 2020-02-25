Платежка за отопление почти 53 тысячи гривен: в Киевтеплоэнерго говорят, что не фейк

В сети появилась информация, что одна из киевлянок, которая живет на левом берегу, получила платежку за отопление почти 53 тысячи гривен. В Киевтеплоэнерго заверили, что это не ошибка и не технический сбой, а правда.

Как отметили в коммунальном предприятии, в январе ей действительно пришло за отопление 52 тысячи 932,18 гривен. Женщина живет на улице Сверстюка, 53-В. Владеет она 4-комнатной квартирой с отапливаемой площадью 127,3 квадратных метра.

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Платежка на 53 тысячи гривен, которую получила киевлянка

В "Киевтеплоэнерго" объяснили, что в вышеупомянутом 23-этажном доме на улице Сверстюка из 177 квартир в начале отопительного сезона лишь 5 оставались без счетчиков отопления. А в начале февраля в этом доме была только одна такая квартира.

Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика. Начисление за отопление в домах, где есть техническая возможность установить квартирные счетчики отопления, осуществляются в соответствии с законом,

– добавляют в "Киевтеплоэнерго".

Как исправить ситуацию

В "Киевтеплоэнерго" подчеркивают, хотя, с точки зрения закона, такое начисление за отопление является правильным, однако, учитывая реалии, противоречит логике справедливых начислений для клиентов.

"Одна квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками. И это проблема не только "Киевтеплоэнерго" и его клиентов. Такую же ситуацию можно увидеть и в других городах. Причина заключается в несовершенстве нормативной базы, в частности постановления Кабмина №630, требований которого придерживаются теплопоставщики", – говорят в коммунальном предприятии.

То есть, методика такого начисления работает, когда 50-70% квартир оборудованы индивидуальными счетчиками. Когда оснащение индивидуальными приборами учета в доме превышает 70%, но не достигает 100%, такой алгоритм дает сбой.

Поэтому в "Киевтеплоэнерго", чтобы избежать подобной ситуации для жителей домов, где соседи установили индивидуальные счетчики отопления, рекомендуют также установить индивидуальный счетчик.

Также "Киевтеплоэнерго" будет обращаться к правительству и профильному министерству с инициативой создания методики проведения начислений для домов, где более 70% квартир оборудованы счетчиками.

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Будет ли осуществлен перерасчет женщине, получившей платежку на 53 тысячи гривен

В "Киевтеплоэнерго" подчеркнули, что они осознают социальное значение услуг, которые предоставляет компания. Поэтому перераспределение потребленного тепла домом будет пересмотрено и перерасчет будет осуществлен.