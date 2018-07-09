Платежная система Google Pay претерпит кардинальные изменения – утечка

Компания Google готовит крупное обновление своих популярных сервисов, в частности платежной системы Google Pay. Произойдет расширение функциональных возможностей, а также полный редизайн.

Об этом сообщает издание akket.com, ссылаясь на данные инсайдеров.

Так, источник сообщил, что некоторые пользователи уже могут увидеть изменения во внешнем виде системы. Так, новый дизайн с названием Google Material Theme доступен для пользователей Android P Developer Preview 4.

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По словам инсайдеров, в обновленном внешнем виде преобладает белый цвет. Внутри Google Pay использовали шрифт Product Sans. Кроме того, сервис получил вкладку "Активности", внутри которой можно посмотреть последние операции и узнать всю информацию о них. Кроме того, в разделе "Способы оплаты" можно легко управлять банковскими картами, привязанными к сервису.

Google Pay сменила дизайн

Обновили также раздел "Подписки и услуги", здесь пользователь может ознакомиться с теми сервисами, которые автоматически списывают деньги через платежную систему.

Что такое Google Pay? Это технология оплаты с помощью смартфонов через POS-терминалы с наличием бесконтактной оплаты и с предварительной привязкой к цифровому "кошельку" банковских карт. Сервис был запущен Google в 2015 году. В Украине услуга стала доступной в конце 2017 года.