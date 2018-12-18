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      Плати или страдай: как новые законы об алиментах заставили родителей вспомнить о детях

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      За 2018 год украинцы уплатили алиментов вдвое больше, чем в прошлом году. А все благодаря двум законам, которые парламент принял в этом году.

      Должников ограничили в комфорте, запретили пользоваться машинами, оружием и ездить за границу пока не выплатят всю сумму алиментов.

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      А еще наложили штрафы за долги. Напоминать о них начали приходить государственные исполнители.

      130 тысяч должников не пустили за границу. Один мужчина даже выложил 800 тысяч гривен, иначе не поехал бы на отдых. Это абсолютный рекорд выплат в этом году.

      А именно с начала 2018 власть в серьезно взялась за неплательщиков алиментов: в феврале вступили в действие законы, которые условно назвали #ЧужихДітейНеБуває. Тем, кто не платит более полугода, запрещают выезжать за границу, управлять машиной, а также охотиться. А государственные исполнители наведываются к должникам домой и арестовывают их имущество.

      Имена неплательщиков вывесили на сайте Минюста – в списке почти 170 тысяч фамилий. Большинство – именно мужчины, хотя есть и женщины. С конца августа за просрочку выплат начали еще и штрафовать. 20% от суммы долга – если не платят один год, 30% – за 2 года, 50% – за более чем три года. Тех, кого и штрафы не испугали, могут на два года посадить. Методы оказалось действенными, хвастаются чиновники. В исполнительных службах – очереди желающих заплатить.

      Были очереди в районный отделах исполнительной службы. Одна очередь – это взыскатели, другая очередь – должники, которые пришли быстро оплачивать долги для того, чтобы их пустили за границу,
      – сказал начальник Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко.

      За этот год украинцы заплатили почти 4 миллиарда гривен алиментов – это вдвое больше, чем в прошлом году. Всего же в Украине полмиллиона детей, не получающих выплаты от своих родителей. Похоже, повлияли санкции и на депутатов.

      В начале года в реестре неплательщиков нашли нардепа от радикальной партии Сергея Рыбалко, сейчас его в списке уже нет. Исчезла из реестра и фамилия Сергея Каплина с "БПП", которого называли неплательщиком и его коллеги.

      Платить алименты на содержание ребенка после развода должен тот из родителей, кто и ушел из семьи. Минимально – это половина прожиточного минимума на месяц, рассчитывают его по возрасту ребенка – до 18 лет или до 23 лет для студентов.

      Кроме того, учитывают состояние его здоровья и размер состояния родителей – это и увеличивает размер выплат. Если же денег нет, родителей могут отправить на общественные работы – подметать улицы, красить заборы или убирать снег. Все наработанные там деньги государство и передает в пользу ребенка.

      Теги: Дети и несовершеннолетние Новости Украины Деньги
      Источник: 24 канал
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