Платиновая блондинка: Хайди Клум поделилась архивной сексуальной съемкой

Знаменитая немецкая модель Хайди Клум поделилась архивной серией соблазнительных фотографий, автором которых выступила легендарная Эллен фон Унверт.

45-летняя Хайди опубликовала фотосет на своей странице в Instagram. На ярких кадрах модель позирует в купальниках цвета металлик и мини-юбках.

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"Возвращаюсь в те дни, когда я была платиновой блондинкой и снялась для одной и единственной Эллен фон Унверт", – подписала архивную съемку Клум.

Комментаторы были в восторге от съемки и отметили, что Хайди совсем не изменилась, но нашлись и те, кто назвал фотосет вульгарным и дешевым.

Хайди Клум