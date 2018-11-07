Платиновая блондинка: Хайди Клум поделилась архивной сексуальной съемкой
Знаменитая немецкая модель Хайди Клум поделилась архивной серией соблазнительных фотографий, автором которых выступила легендарная Эллен фон Унверт.
45-летняя Хайди опубликовала фотосет на своей странице в Instagram. На ярких кадрах модель позирует в купальниках цвета металлик и мини-юбках.
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"Возвращаюсь в те дни, когда я была платиновой блондинкой и снялась для одной и единственной Эллен фон Унверт", – подписала архивную съемку Клум.
Комментаторы были в восторге от съемки и отметили, что Хайди совсем не изменилась, но нашлись и те, кто назвал фотосет вульгарным и дешевым.
Хайди Клум
Источник: 24 Канал
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