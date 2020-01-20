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      Платежки на тепло и горячую воду снижено до 30%: список городов

      217 Читати новину українською
      Платежки на тепло и горячую воду снижено до 30% / 24 канал

      В 124 городах Украины теплокоммунэнерго осуществили перерасчет и снизили тарифы на тепло и на горячую воду.

      Премьер-министр Алексей Гончарук в телеграмме сообщил, что перерасчет осуществило 131 предприятие теплокоммунэнерго.

      Кстати: Снижение тарифов на газ вдвое: как новый контракт о транзите повлияет на Украину

      До правительственной инициативы присоединились 16 областных центров:

      • Винница;
      • Луцк
      • Днепр;
      • Житомир;
      • Запорожье;
      • Кропивницкий;
      • Львов;
      • Одесса;
      • Ровно;
      • Тернополь;
      • Харьков;
      • Херсон;
      • Ивано-Франковск;
      • Хмельницкий;
      • Чернигов
      • Киев.

      Гончарук привел пример платежки за декабрь 2019 в нескольких областях.

      За декабрь 2019 года снижено платежки для населения:

      – сумма перерасчета по 1-комнатным квартирам от 80 гривен в Киевской области и до 292 гривен во Львовской области.

      – по 2-комнатным квартирам от 110 гривен в Черниговской области, до 435 гривен в Днепропетровской области;

      – по 3-комнатным квартирам от 140 гривен в Днепропетровской области, до 563 гривен в Ровенской области.

      Обратите внимание: Тарифы на воду для населения в 2020 году: сколько будут платить украинцы

      По словам Гончарука, в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года.

      Политик утверждает, что это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились, а правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках.

      зменшення платіжки за січень тарифи
      Снижение стоимости платежки в январе

      Интересно: Как изменился средний размер платежки за коммуналку

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Водоснабжение Коммунальные услуги Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Цены Тарифы
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