Платежки на тепло и горячую воду снижено до 30%: список городов

В 124 городах Украины теплокоммунэнерго осуществили перерасчет и снизили тарифы на тепло и на горячую воду.

Премьер-министр Алексей Гончарук в телеграмме сообщил, что перерасчет осуществило 131 предприятие теплокоммунэнерго.

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До правительственной инициативы присоединились 16 областных центров:

Винница;

Луцк

Днепр;

Житомир;

Запорожье;

Кропивницкий;

Львов;

Одесса;

Ровно;

Тернополь;

Харьков;

Херсон;

Ивано-Франковск;

Хмельницкий;

Чернигов

Киев.

Гончарук привел пример платежки за декабрь 2019 в нескольких областях.

За декабрь 2019 года снижено платежки для населения:

– сумма перерасчета по 1-комнатным квартирам от 80 гривен в Киевской области и до 292 гривен во Львовской области.

– по 2-комнатным квартирам от 110 гривен в Черниговской области, до 435 гривен в Днепропетровской области;

– по 3-комнатным квартирам от 140 гривен в Днепропетровской области, до 563 гривен в Ровенской области.

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По словам Гончарука, в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года.

Политик утверждает, что это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились, а правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках.



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