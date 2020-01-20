Платежки на тепло и горячую воду снижено до 30%: список городов
В 124 городах Украины теплокоммунэнерго осуществили перерасчет и снизили тарифы на тепло и на горячую воду.
Премьер-министр Алексей Гончарук в телеграмме сообщил, что перерасчет осуществило 131 предприятие теплокоммунэнерго.
Кстати: Снижение тарифов на газ вдвое: как новый контракт о транзите повлияет на Украину
До правительственной инициативы присоединились 16 областных центров:
- Винница;
- Луцк
- Днепр;
- Житомир;
- Запорожье;
- Кропивницкий;
- Львов;
- Одесса;
- Ровно;
- Тернополь;
- Харьков;
- Херсон;
- Ивано-Франковск;
- Хмельницкий;
- Чернигов
- Киев.
Гончарук привел пример платежки за декабрь 2019 в нескольких областях.
За декабрь 2019 года снижено платежки для населения:
– сумма перерасчета по 1-комнатным квартирам от 80 гривен в Киевской области и до 292 гривен во Львовской области.
– по 2-комнатным квартирам от 110 гривен в Черниговской области, до 435 гривен в Днепропетровской области;
– по 3-комнатным квартирам от 140 гривен в Днепропетровской области, до 563 гривен в Ровенской области.
Обратите внимание: Тарифы на воду для населения в 2020 году: сколько будут платить украинцы
По словам Гончарука, в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года.
Политик утверждает, что это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились, а правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках.
Снижение стоимости платежки в январе
Интересно: Как изменился средний размер платежки за коммуналку