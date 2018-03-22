Выпускные платья 2018: модные тенденции и советы стилистов

До выпускного 2018 еще несколько месяцев, однако подготовка началась уже. Как выбрать выпускное платье, что сейчас в моде и какие платья подойдут именно вам – читайте в материале.

Платья на выпускной 2018: дресс-код

Выпускной 2018 имеет свой дресс-код. Нет ничего хуже, чем образ, который будет отличаться на фоне других (в негативном смысле этого слова). Поэтому особенно девушкам нужно обратить внимание на то, насколько ваше платье подходит для подобного мероприятия. Слишком пошлые, открытые платья стоит не выбирать, также не стоит брать с собой большую сумку.

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Хорошо, если еще заранее вы договоритесь о дресс-коде со всем классом. Однако существуют некоторые правила дресс-кода, которых следует придерживаться в любом случае.

Дресс-код на выпускной:

• выбирайте элегантные туфли, а не босоножки. Уместно будет одеть тонкие колготки или чулки. До выпускного очень советуем обуть туфли хотя бы несколько раз, так вы будете уверены, что они вам не натрут ногу;

• избегайте слишком высоких разрезов и глубоких декольте;

• украшений к выпускному платью не должно быть более трех. Это может быть колье/серьги, браслет и кольца;

• к вечернему платью лучше взять маленькую сумочку или клатч. Сумка может быть как в тон платью, так и контрастировать с ним. Сумка и обувь не обязательно должны быть одного цвета.

Тренды выпускных платьев 2018

Автор fashion-блога и стилист Маргарита Мурадова рассказала о главных модных тенденциях, на которые стоит обратить внимание при выборе платья на выпускной.

Кружево

Очень женственно смотрятся на девушках выпускные платья из кружева. Этот материал никогда не выходит из моды. Выбирать можно как короткие, так и длинные платья. Но имейте в виду, что платье должно быть не выше колена — иначе есть большая вероятность, что такое платье будет более вульгарным. А это не лучший выбор для выпускного.

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Выпускные платья 2018 с кружевом

Дополнить платье с кружева стоит минималистическими украшениям и аккуратной обувью.

Выпускные платья 2018 с кружевом

Многослойные платья

Многослойность можно использовать в рукавах, низу платья или же на всю длину. Но имейте в виду, что такие платья достаточно объемные, поэтому не стоит их выбирать тем, у кого очень пышные формы.



Выпускные платья 2018 – многослойность

Выпускные платья 2018 – многослойность

Пастельные цвета

Платья таких цветов добавляют женственности и элегантности вашему образу. Если вы выбираете такое платье, то подбирайте аккуратную бижутерию и элегантную обувь, чтобы не перегрузить ваш образ.



Выпускные платья 2018 пастельных оттенков

Выпускные платья 2018 пастельных оттенков

Насыщенные цвета

Также в этом году в моде яркие и насыщенные цвета. К таким платьям стоит подобрать насыщенный макияж, ведь вы должны выглядеть не менее ярко, чем ваше платье. Сюда же можно добавить массивные аксессуары.

Выпускные платья 2018 насыщенных цветов

К тому же, самый модный цвет 2018 по версии Pantone — ультрафиолет. Поэтому смело можете выбирать платья насыщенного фиолетового цвета, или же выбрать клатч или обувь этого цвета.

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Выпускные платья 2018 насыщенных цветов

Перья

Элементы с перьями в платьях – сегодня на пике своей популярности. Вы можете выбрать платье с перьями или же выбрать клатч с этим элементом. Таким образ будет в меру кокетливым.

Выпускные платья 2018 с перьями

Прозрачные платья

Такие платья очень женственные и придадут вашему образу изящества. Однако не забывайте о том, что вы на выпускном. Выбирайте платья с прозрачными руками или делением платья. А вот от более откровенных вариантов – лучше отказаться.

Выпускные платья 2018 с прозрачными элементами

Другие варианты выпускных платьев

Платья-году

Платья-году довольно-таки популярный фасон платья. Его еще называют "русалка" или "рыбка". Такое платье облегает по телу, а вниз от колена юбка расширяется. Подобный фасон будет смотреться очень красиво, к тому же, он прекрасно подчеркивает фигуру, особенно бедра.

Выпускные платья-году 2018

Платья с открытой спиной

Мы уже писали, что на выпускной стоит отказаться от слишком откровенных разрезов или глубокого декольте. А вот акцент на открытую спину – можно сделать. Лучше к такому платью будет подходить кружево – оно придаст еще большей легкости и изящества вашему образу.

Выпускные платья 2018 с открытой спиной

Длина миди

Длина миди для выпускных платьев стала очень актуальной на протяжении последних сезонов. Но стоит отметить, что миди подходит далеко не всем представительницам прекрасного пола. Очень многое зависит от форм, длины ног и роста в целом. Подобные платья идеально смотрятся на высоких стройных леди.

Выпускные платья 2018 — длина миди

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Полезные советы по выбору платья на выпускной:

- если вы не очень высокого роста, то обратите внимание на платье с завышенной талией. Что касается длины, то лучшим вариантом станет платье до колена. Желательно чтобы низ изделия был лаконичным и простым. Дополнить общую картину помогут босоножки на высоких каблуках. С их помощью можно хорошо визуально вытянуть силуэт. Если вы хотите романтический и нежный образ, то выбирайте платья из невесомых тканей

- если вам необходимо сделать бедра немного стройнее, то стоит обратить внимание на платья, которые расширяются от линии пояса;

- девушкам с широкими плечами нужно обратить внимание на шифоновые платья с коротким волнистым рукавом. Подобная модель прекрасно скроет этот недостаток и вы будете выглядеть неповторимо;

- помните, что в процессе выбора наряда очень важно учитывать не только свои желания, но и тип фигуры. Не нужно слепо следовать моде или новым тенденциям.

Выпускное платье должно характеризовать вас и подчеркивать индивидуальность. Максимальный комфорт и чувство самоуверенности помогут провести ваш последний школьный вечер незабываемо. Желаем вам успехов в поиске идеального платья!