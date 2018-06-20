Платья в горох: 10 стильных идей, как носить самый модный принт лета

Модные критики еще в начале лета определили, что самым модным принтом лета стала не ожидаемая полоска, а "горох", который может присутствовать на всех элементах одежды. На прилавках магазинов можно встретить различные комбинезоны, платья и шорты со всем известным ретропринтом.

Предлагаем обратить ваше внимание на платья в горох, которые можно одеть для любого события: кокетливое платье до колен создаст ваш романтический образ для вечерней прогулки, яркие шорты идеально подойдут для посиделок с подругой за чашечкой прохладного напитка, а платье длины "миди" создаст ваш незабываемый "лук" для светской вечеринки.

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Аксессуары в таких образах не менее важны, – разнообразные шляпки, серьги и очки, стильная обувь и сумочки идеально подойдут к этому принту на платьях. Только помните, что мелкий горох визуально будет делать вас стройнее, а вот крупный горох, наоборот, будет прибавлять вес. К таким платьям также прекрасно подойдут однотонные жакеты и даже кроссовки.

Поэтому смело покупайте и комбинируйте свои неповторимые наряды, чтобы затмить всех своим сияющим видом!