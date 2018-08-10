Платят ли водители за стоянку через паркоматы: ответы киевлян

Ровно год назад с улиц Киева исчезли парковщики. Столичные водители самостоятельно платят за стоянку через паркомат, абонемент, мобильное приложение или с помощью смс-парковки.

Вопрос в том, как водителям живется по новым правилам и помогло ли это минимизировать коррупцию и наполнить казну города.

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Столичные власти презентовали новые правила парковки в Киеве. Тогда обещали: парковщики исчезнут, зато появится безналичная оплата. Объясняли это тем, что Киев теряет полтора миллиона ежемесячно из-за недобросовестных работников, которые кладут средства себе в карман. Контролировать порядок, анонсировали, на центральных улицах будут новоиспеченные инспекторы, однако не штрафовать, а пока только предупреждать.

С тех пор прошел почти год, однако произошли ли существенные изменения. Машины припаркованы чуть ли не на перекрестках и пешеходных переходах, заставлены тротуары, хотя это запрещено правилами дорожного движения. А вот город же, уверяют чиновники, выиграл. Денег в бюджет стало поступать больше, чем когда на улицах были парковщики. В частности, на их содержание теперь также нет расходов. Хотя в начале реформы наоборот, из-за исчезновения наличности, "Киевстранспарксервис" заработал меньше.

Поступлений денежных средств значительно увеличилось, мы ежемесячно имеем тенденцию увеличения и улучшения ситуации благодаря именно сознательным киевлянам, которые паркуют свои транспортные средства и оплачивают парковку,

– отметил и.о. директора КП "Киевтранспарксервис".

На поиски этих самых сознательных киевлян ушло несколько часов. Водители на контакт идут неохотно, и не скрывают: за парковку не платили. Некоторые говорят, что не платят за парковку, если стоят 2-5 минут, а если долго – уверяют, что обязательно заплатят. Также киевляне утверждают, что парковки должны быть с талончиками при въезде. А иногда встречаются и такие комментарии:

"Отсутствие наказания порождает то, что никто не платит", – рассказал один водитель. На вопросы, сделал ли он свой вклад, смеясь дал отрицательный ответ.

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Штрафовать за неуплату парковки и эвакуировать машины, стоящие в непредназначенных для этого местах, начнут только с 27 сентября. С того дня по всей стране заработает закон о парковке. И только тогда и появятся инспекторы, которых анонсировали еще год назад.