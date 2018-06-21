Платный въезд в центр Киева: готовы ли водители платить за парковку

Въезд в центр Киева могут сделать платным. Так городские власти хотят разгрузить столичный центр города по образцу европейских столиц.

"Правила парковки в городе Киеве, оплата 10 гривен в час", – эти четкие правила парковки и штрафы за их нарушение, чтобы заинтересовать население ездить в общественном транспорте. Но это лишь первые шаги на пути к разгрузке центра столицы. Эксперты постепенно хотят ввести платный въезд в центр города столицы.

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Журналисты 24 канала решили сделать эксперимент и проверить готовы ли люди платить. Так, имитируем ситуацию, въезд и парковку в центре уже сделали платными. Цена 50-100 гривен. Что на это скажут водители?

"Пусть сначала сделают парковки, а потом уже будем рассматривать оплату", – сказал водитель Игорь.

"Я считаю, что это неправильно", – ответил водитель Евгений.

Я не готов платить. Почему? Потому денег,

– отметил водитель Эдуард.

"Я готов платить 100 гривен, чтобы закончился этот беспредел", – заверил водитель Владимир.

Во время эксперимента деньги у людей никто не брал. Хотя, как оказалось, большинство людей готовы платить только в том случае, если взамен создадут достойные места для парковки. А это, как оказалось, будет еще не скоро.

В Институте Генерального плана города Киева успокаивают: прежде чем сделать въезд платным, построят новые парковки. И не только.

Мы должны построить хордовые магистрали, которых у нас нет, которые позволят объехать центральную часть города. Также построить дополнительные мосты, построить перехватывающие паркинги,

– отметил начальник Института Генерального плана города Киева Сергей Броневицкий.

Муниципальная власть хочет позаимствовать европейский опыт, который заключается в том, чтобы ездить через центр на собственном автомобиле было невыгодно.

"Чтобы на общественном транспорте из точки А к точке Б киевлянин мог быстрее доехать, чем на частном транспорте. Этот принцип реализуется во всех мировых столицах. Второй принцип – это приоритет пешехода над автомобилем", – прокомментировал Броневицкий.

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Такой комплексный подход, по словам экспертов, поможет преодолеть пробки.

"Такое большое количество автотранспорта на одного горожанина! Кстати, у нас показатель этот один из самых высоких в мире. На об этом жалеть нельзя, потому что сущность города в том, чтобы сделать его удобным, комфортным для нашего совместного проживания. Поэтому это именно те значимые вещи, в которые надо вкладывать деньги", – убежден юрист Лаврентий Царук.

Сейчас это только планы. И воплотить в жизнь их смогут не раньше 2020 года.