Плати часами: в Украине запустили новый платежный сервис Garmin Pay

В Украине запустили сервис бесконтактных платежей Garmin Pay, то есть пользователи "умных" часов Garmin могут рассчитываться с помощью своего гаджета.

Об этом сообщило издание tehnot.com.

Сейчас этот сервис доступен для держателей карт Mastercard и Visa от "Приватбанка".

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Активизировать услугу Garmin Pay не сложно. Пользователю нужно скачать в Google Play или App Store приложение Garmin Connect, синхронизировать смартфон со смарт-часами и добавить банковские карты.

Как настроить Garmin Pay

Чтобы рассчитаться часами, нужно ввести пароль и поднести часы к терминалу. При этом данные номера счетов плательщика заменяются персональным цифровым кодом, поэтому счет пользователя защищен.

Что такое Garmin Pay?

Это сервис бесконтактной оплаты услуг, как Google Pay или Apple Pay. Эта услуга работает с использованием технологии токенизации платежей для большей защиты данных пользователя. Этот платежный сервис ориентирован на людей, которые пользуются часами или шагомером от Garmin, то есть ведут активный образ жизни и занимаются спортом.

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