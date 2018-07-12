Плавание и болезни сердца: противопоказания и польза

Пляжный сезон уже наступил, и многим не терпится поехать на море. Поможет ли плавание не только отдохнуть, но и укрепить здоровье людям с проблемами сердца? Оказалось, что в этой теме есть много подводных камней, о которых 24 каналу рассказала Татьяна Аникеева, медицинский директор МС "Добробут".

Сердечно-сосудистые заболевания – причина смертности №1 в Украине: и среди мужчин, и среди женщин. Болезни сердца наносят вред многим людям, несмотря на возраст и пол. К сожалению, мы не можем повлиять на свой генетический код, чтобы избежать наследственных заболеваний, но большинство факторов поддается влиянию.

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Основные причины возникновения сердечно-сосудистых заболеваний: курение, высокий уровень холестирина, повышенное кровяное давление, избыточный вес, ожирение, диабет и отсутствие физических нагрузок.

Наши мышцы – это "мини-насосы". А сердце – это самый большой "насос", который перекачивает кровь. Когда мышцы работают, они проталкивает по сосудам кровь, и она течет дальше по организму. Поэтому, когда человек не движется – основную функцию берет на себя сердце. А когда мы ходим, приседаем, плаваем, то помогаем ему,

– отмечает врач.

При физической нагрузке ускоряется пульс и меняется артериальное давление. Но как быть в случае с "сердечниками"? Ведь болезней сердца и сосудов очень много. Может ли оказаться под запретом плавание при сердечно-сосудистых заболеваниях?



Плавание: польза и вред при болезнях сердца

Все зависит от тяжести сердечной недостаточности. Многие из нас слышали о таком понятии как "сердечная недостаточность". Это не самостоятельный диагноз, но, как правило, он является следствием очень многих сердечных заболеваний. И Нью-Йоркская ассоциация кардиологов даже распределила этот диагноз по нескольким функциональным классам в зависимости от степени тяжести.

Эта классификация помогает определить, в каком случае плавание полезно, а в каком – вредно. Причем речь идет не только об отдыхе на море или у реки, когда появляется возможность поплавать. Это касается и регулярных посещений бассейна.

Многие из нас уверены, что не имеют проблем со здоровьем. Но если человеку трудно проплыть 25 метров, при этом человек молод и относительно здоров, в таком случае невольно возникает вопрос: "А действительноли все в порядке?" Поэтому визит к врачу и посещение бассейна могут послужить в качестве маркера, что "все ок" или "пора лечиться".

Проблемы с сердцем: кому можно плавать, а кому нельзя?

Итак, существует 4 функциональных класса (ФК) сердечной недостаточности в зависимости от степени тяжести, а это – 4 различных варианта физической нагрузки в виде плавания (или запрет на него).

I класс – сюда относят людей, которые могут заниматься плаванием, хотя имеют заболевания сердца. И в их случае такая физическая нагрузка даже полезна.

ІІ класс – физическая нагрузка возможна, особенно, если речь идет о людях с лишним весом. Им все равно нужны физические нагрузки. Но при лишнем весе трудно ходить, а в воде человеку становится легче передвигаться. В этом случае плавание или аква-аэробика возможны только под наблюдением врача.

III класса – для этих пациентов ограничена физическая нагрузка. Даже небольшой заплыв или другая физическая нагрузка уже вызывает у них одышку и слабость.

IV класса – плавание запрещено, потому что человек задыхается даже в состоянии покоя.

Итак, если человек болеет сердечной недостаточностью, то нужно сначала выяснить с кардиологом причину ее появления, начать соответствующее лечение, а потом решать с врачом-реабилитологом или физическим терапевтом, как правильно подобрать нагрузку,

– пояснила Татьяна Аникеева.

Если же у человека есть одно из заболеваний сердца и сосудов, но оно без сердечной недостаточности и угрожающих аритмий, то в таком случае полезны обычные физические нагрузки.

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Под маской болезни сердца

Иногда бывает так, что человек жалуется на сердце, а под "маской" сердечно-сосудистого заболевания скрывается совсем другая болезнь. Например, корешковый синдром (радикулит), при котором появляется боль в разных местах, в том числе и в области сердца. Поэтому человеку кажется, что у него что-то не в порядке с сердцем.

Физические нагрузки в бассейне

И когда пациент приходит к врачу с жалобами на сердечную боль, то он почему-то назначает ему ... плавание. "Зачем? У меня проблемы с сердцем", – удивится пациент. А это нужно, чтобы снять мышечный спазм и впоследствии укрепить мышцы позвоночника. В результате этого не будут зажиматься спинномозговые корешки и поэтому исчезнут неприятные ощущения в области сердца,

– рассказала врач.

Плавание влияет на сердце и сосуды так же, как и любая другая физическая нагрузка. Происходит учащение пульса, нормализация артериального давления. Неважно, с помощью какого вида спорта вы ускоряете частоту сердечных сокращений. Это могут быть приседания, ходьба или упражнения в воде. И не обязательно при этом плавать брассом. Если кардиолог позволил физическую нагрузку в воде, то начните хотя бы с малого, чтобы укрепить свое сердце.

Перечень основных симптомов, которые сигнализируют о заболеваниях сердца

- Ощущение одышки в состоянии покоя может быть симптомом сердечной недостаточности

- отечность лодыжек. Скопление жидкости может возникать от сердечной недостаточности и плохой циркуляции крови в ногах

- Головокружение часто является прямым признаком проблем с сердцем, поэтому оно не перекачивает достаточно крови к мозгу. Головокружение и одышка может быть симптомом аритмии и даже сердечного приступа;

- Изменение цвета кожи.

При появлении любого из этих симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.

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