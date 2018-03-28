Playboy на фоне скандала удалил свою страницу на Facebook
Руководство американского мужского лайф-стайл журнала развлекательного характера "Playboy" заявило, что удаляет свою страницу из соцсети Facebook из-за скандала с утечкой персональных данных.
Об этом сообщает СNN.
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После объявления страница журнала является недоступной. Другие официальные страницы, которые используют торговую марку, такие как Playboy Netherlands, по-прежнему доступны на сайте. Пока не известно, или Playboy контролирует эти страницы.
Напомним, в Facebook произошла крупнейшая утечка информации за всю историю его деятельности. Частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA) собрала данные примерно 50 миллионов пользователей социальной сети и использовала их без разрешения.
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