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Playboy на фоне скандала удалил свою страницу на Facebook

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Playboy на фоне скандала удалил свою страницу на Facebook
Playboy на фоне скандала удалил свою страницу на Facebook

Руководство американского мужского лайф-стайл журнала развлекательного характера "Playboy" заявило, что удаляет свою страницу из соцсети Facebook из-за скандала с утечкой персональных данных.

Об этом сообщает​ СNN.

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После объявления страница журнала является недоступной. Другие официальные страницы, которые используют торговую марку, такие как Playboy Netherlands, по-прежнему доступны на сайте. Пока не известно, или Playboy контролирует эти страницы.

Напомним, в Facebook произошла крупнейшая утечка информации за всю историю его деятельности. Частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA) собрала данные примерно 50 миллионов пользователей социальной сети и использовала их без разрешения.

Теги: LifeStyle Playboy Facebook
Источник: 24 Канал
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