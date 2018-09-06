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Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер погуляла на вечеринке в России: фото

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Китти Спенсер в Москве
Китти Спенсер в Москве / Instagram / @kitty.spencer

Знаменитая британская модель и двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри уже давно является официальным амбассадором итальянского бренда украшений Bulgari. По случаю открытия выставки бренда в Москве самые известные звезды собрались на вечеринке.

Роскошные фото с вечеринки в Музее Московского Кремля появились на Instagram-странице 27-летней Китти Спенсер. Кроме нее событие посетила голливудская актриса Алисия Викандер, звездный визажист Стивен Вальдберг и много других представителей бренда Bulgari.

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Для сияющего образа племянница принцессы Дианы надела изысканное черное платье от Dolce & Gabbana и добавила к образу несколько очаровательных украшений Bulgari. Алисия Викандер в свою очередь поразила стильным черным нарядом с откровенным декольте без бюстгальтера. Автором ярких снимков стал Герман Ларкин.


Китти Спенсер в Москве


Китти Спенсер в Москве


Алисия Викандер в Москве


Китти Спенсер и Алисия Викандер в Москве

Китти Спенсер и Алисия Викандер в Москве

Представители ювелирного бренда Bulgari

Теги: Новости России LifeStyle Голливуд Королівська сім'я Мода
Источник: 24 Канал
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