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Племянница принцессы Дианы стала лицом бренда Bulgari

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Китти Спенсер для Bulgari
Китти Спенсер для Bulgari / Instagram / @kitty.spencer

Леди Китти Спенсер, которая является дочерью младшего брата принцессы Дианы – Чарльза Спенсера, продолжает делать успешные шаги в модельной карьере. На этот раз ее пригласили стать новым амбассадором итальянского ювелирного дома Bulgari.

27-летняя девушка уже давно сотрудничает с Bulgari, однако лишь сейчас стала официальным представителем бренда.

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Для меня огромная честь работать с самым знаковым ювелирным брендом в мире. Bulgari всегда является синонимом творчества, наследия, красоты и гламура. Я, безусловно, очень рада быть частью семьи Bulgari,
– прокомментировала свое участие в рекламной компании бренда Китти.

Китти Спенсер для Bulgari

В свою очередь представители Bulgari отметили, что Китти в качестве амбассадора идеально отражает современное отношение бренда к ювелирному мастерству, а также прекрасно воплотит его будущие замыслы и представит новые коллекции.

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Китти Спенсер для Bulgari


Китти Спенсер для Bulgari

Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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