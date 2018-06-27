Племянница принцессы Дианы в сдержанной одежде и дорогих украшениях снялась для рекламы Bulgari

Леди Китти Спенсер, которая является дочерью младшего брата принцессы Дианы – Чарльза Спенсера, является лицом бренда Bulgari. Девушка показала поклонникам в социальных сетях новые снимки с фотосессии для рекламы бренда.

Кетти Спенсер опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

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Как ранее 24 канал сообщал, 27-летняя девушка уже давно сотрудничает с Bulgari, однако лишь в мае стала официальным представителем бренда.

На фотографиях Китти позирует в простом образе, чтобы акцент был только на украшениях.



Китти Спенсер для Bulgari / Instagram