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Племянница Скрипаля идет на выборы: его выдвинули кандидатом в Ярославскую областную думу

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Викторию Скрипач, которая является племянницей бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, выдвинули кандидатом в депутаты
Викторию Скрипач, которая является племянницей бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, выдвинули кандидатом в депутаты / crimea.kp.ru

Викторию Скрипаль, которая является племянницей бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, выдвинули кандидатом в депутаты Ярославской областной думы от "Справедливой России".

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на секретаря бюро совета регионального отделения партии Анатолия Каширина.

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Выборы депутатов Ярославской областной думы состоятся в единый день голосования 9 сентября. Виктория Скрипаль возглавила территориальную группу по избирательному округу №10 (часть Фрунзенского района Ярославля).

Мы давно с ней уже общались и понимали, что это человек с активной жизненной позицией, патриот России. И во время работы по выдвижению кандидатов мы предложили ей, и она с удовольствием согласилась,
– рассказал Каширин.

Добавим, что о Виктории Скрипаль стало известно после отравления ее родственников в британском городе Солсбери. Племянница бывшего сотрудника ГРУ неоднократно выступала с одиозными заявлениями относительно Сергея и Юлии Скрипалей на российском телевидении.

Кроме этого, она неоднократно пыталась получить британскую визу, чтобы приехать к пострадавшим родственникам, но посольство Соединенного Королевства в Москве отклоняло ее заявления.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юли. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". 12 марта Организация по запрету химического оружия (ОЗХЗ) подтвердила использование "Новичка" в отравлении Скрипалей.

10 апреля из больницы была выписана Юлию Скрипаль, а 18 мая – уже сам экс-разведчик Сергей Скрипаль.

 

Теги: Новости России Новости политики Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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