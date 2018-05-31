Пленник Кремля Кольченко объявил голодовку: требует освободить Сенцова

Пленник Кремля Александр Кольченко, которого, как и украинского режиссера Олега Сенцова, осудили по делу так называемых "крымских террористов", также объявил голодовку.

Как рассказал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Андрей Лепехин, таким образом Кольченко требует освободить Олега Сенцова, пишет «Медиазона».

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Как отметил юрист, голодовку незаконно удерживаемый в России украинец объявил с 31 мая. Других требований, кроме освобождения Сенцова, у него нет.

К слову, Кольченко отбывает срок в колонии в Копийске, что в Челябинской области России. В августе 2015 года его приговорили к десяти годам лишения свободы по обвинению в участии в террористической деятельности.

Напомним, ранее в поддержку Олега Сенцова, который голодает уже 18-й день, голодовку объявил фигурант так называемого дела "26 марта" Станислав Зимовец.

Что такое дело "крымских террористов"?

В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо проукраинских активистов: Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний, Александр Кольченко и Олег Сенцов. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.