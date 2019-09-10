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      Пленник Кремля Шумков, на которого усилили давление и провокации, написал новое письмо из тюрьмы

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      Политзаключенный Александр Шумков
      Политзаключенный Александр Шумков

      Незаконно осужденный украинский активист, экс-охранник Дмитрия Яроша и военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Шумков написал новое письмо из российской колонии.

      Копию письма опубликовала руководитель Украинского центра в Латвии Татьяна Лазда в своем фейсбуке 9 сентября.

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      Вова, Николай и другие ребята наконец получили свободу. Значит, все же сдвиг произошел. Меня в пятницу (6 сентября – 24 канал) посещал консул. И суд у меня идет, оспариваю те решения, по которым отсидел 39 дней в штрафном изоляторе,
      – написал Шумков.

      Находясь в неволе сам, он также попросил информационной поддержки для другого заключенного, гражданина России Богоугодина Салмановича Ониева. По словам Шумкова, мужчину в РФ преследуют по религиозным мотивам, так Ониев просит политического убежища в Европе или Украине.

      "Он – ингуш по национальности, осужден по статье 208 УК РФ. Сейчас собирается обжаловать свое дело в Европейском суде по правам человека. Надо ему как-то помочь – хотя бы информационной поддержкой. Его дело – исключительно политическое, пример того, что в России есть преследования за религиозные убеждения. Многие мусульмане, осужденные в РФ за терроризм, ни разу в жизни оружие в руках не держали", – написал Шумков.

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      Он также рассказал, что занимается творчеством: пишет что-то среднее между пьесой и сценарием фильма. Украинский политзаключенный закончил первую часть, планирует трилогию.

      Надеюсь, что как можно скорее вернусь на Родину. Спасибо за поддержку, жду встречи,
      – завершил Шумков.

      Руководитель Украинского центра в Латвии Татьяна Лазда подчеркнула: важно не забывать о тех, кто ждет освобождения в российских тюрьмах, в Крыму и в подвалах Донбасса.

      Что известно о деле Шумкове?
      В России Торжокский межрайонный суд 30 сентября 2019-го года продолжит рассмотрение дела по иску украинского политзаключенного Александра Шумкова об отмене незаконного решения о содержании его в штрафном изоляторе. Украинца посадили в карцер на полгода. Защитник Роман Лызлов подал ходатайство и уточненный иск о взыскании морального вреда в размере 1 миллиона российских рублей.

      3 сентября стало известно, что на Шумкова усилили психологическое и физическое давление сотрудники колонии в городе Торжок. Они также в нарушение закона проводят обыски в камере без его присутствия и изымают личные вещи и документы без ведома пленника.


      Пленник Кремля Александр Шумков

      "С 14 мая 2019 года, с тех пор Александр попал в помещение камерного типа, ежедневно утром сотрудники ВК-4 проводят обыски помещений камер, а также личные обыски заключенных. Осужденного выводят из камеры ПКТ в другое помещение, в котором осужденных лично обыскивают, заставляют снимать всю одежду и нательное белье, унижая достоинство человека. А в камере проводят обыск в отсутствие заключенного, что является незаконным. Как сообщил Александр, недавно у одного из осужденных исчезли документы по его уголовному делу. Он и другой осужденный начали заявлять о своем праве присутствовать при осмотре камерного помещения. Как следствие, некоторые дежурные начали проводить такой осмотр в их присутствии, однако другие сотрудники и дальше игнорировали законные требования и угрожали применением физической силы", – рассказала тетя политзаключенного Людмила Шумкова .

      Она добавила, что неоднократно разные сотрудники хотели начать с ним диалог провокационного характера, используя по отношению к нему такие выражения, как "террорист", "украинский шпион", "нацистской заводила". К тому же, в нарушение прав человека, не предоставляется необходимая медицинская помощь.


      Незаконно осужденный в России Александр Шумков

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      Заметим, пленник не вошел в список на обмен "35 на 35". Освобожденный политзаключенный Владимир Балух выразил разочарование тем, что Александр Шумков не вышел на свободу. Они отбывали незаконное наказание в одной колонии.

      "Мои доверители по этому делу говорят – не хочется верить, что коррупционеры, которым помешал Шумков, настолько мощные, что он не попал в список тех, кого Украина хочет получить назад в первую очередь. Но факт остается фактом – Балуха из той же колонии в Торжке забрали, а Шумков остался. На него сейчас оказывается определенное моральное давление, проводятся какие-то постоянные обыски в камере. Надеюсь, администрация президента Зеленского включит Шумкова в следующий список на обмен, несмотря на то, что кто-то может быть незаинтересован в этом", – рассказал BBC News Ukrainian адвокат Шумкова – Алексей Барановский.

      За что осудили Александра Шумкова?
      Экс-охранника Яроша и военнослужащего ВСУ Шумкова в 2017 году коварно похитили из Украины и незаконно арестовали в Брянском СИЗО. В 2017-м он служил в военной прокуратуре. Шумков говорит, что его похитили и переправили через российско-украинскую границу по сговору украинских спецслужб и контрабандистов, против которых он боролся.

      В России ему инкриминировали экстремистскую деятельность – членство в запрещенной в РФ организации "Правый сектор", участие в Революции Достоинства и войне на Донбассе. 4 декабря 2018-го Шумкова приговорили к 4 годам лишения свободы. Его избили сотрудники СИЗО-1 в Твери во время этапирования в колонию, а затем избили и в исправительной колонии-4 в Торжке.

      В 2018-м Шумков голодал около 130 дней в знак протеста против произвола Кремля и в поддержку всех украинцев, осужденных в Крыму и России. Сейчас отбывает незаконное наказание в колонии в российском городе Торжок.

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      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики Украинцы в плену РФ Обмен пленными Владимир Балух
      Источник: 24 канал
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