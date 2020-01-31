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      Пленные – это товар, – экс-пленник рассказал, как боевики торгуют людьми на Донбассе

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      Экс-пленник Козловский рассказал, как боевики торгуют пленными / zik.ua

      Подконтрольные России боевики торгуют пленными, как живым товаром. У каждого, кто попал в застенки оккупантов, появляется своя цена. И чем известнее пленник, чем больше о нем говорят, – тем более высокую цену ставят российские наемники.

      Освобожденный из плена в декабре 2017 года религиовед Игорь Козловский рассказал "Апостроф", что обмен – это больше экономичный процесс.

      Важно: Договоренности нет, – Россия о новом обмене пленными с Украиной

      Само слово "обмен" предусматривает экономические отношения, это же категория не гуманитарная, а экономическая, меняют как товар на товар. А раз ты выступаешь как товар, то автоматически у тебя появляется цена, которую тебе приходится платить. Многие не хотят становиться публичными, чтобы за них открыто боролись, потому что в таком случае их "цена" резко возрастает,
      – поянив Козловский.

      По его словам, многие родственники пленников пытаются решить проблему самостоятельно и не обращаются за помощью к правозащитникам и волонтерам. Однако даже если боевики получают деньги за пленного, нет гарантии, что он выйдет на свободу.

      К теме: 32 тысячи долларов за свободу: бывший пленник рассказал, как попал в список обмена пленными

      Также бывают случаи, когда пленного долго удерживают в подвалах ОРДЛО и дело доходит до списков на обмен и переговоров в Минске. Тогда к делу подключается фейковая омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова.

      "Я знаю случаи, когда для того, чтобы внести кого-то в списки, ходили к Дарье Морозовой. Но некоторые, наоборот, не хотят, чтобы их вносили в списки, в надежде, что их скорее выкупят", – вспоминает Игорь Козловский.

      По словам Козловского, он сам попал в такую ​​ситуацию. Российские наемники намекали, что в обмен на свободу он должен продать свою квартиру.

      Обратите внимание! Религиовед и ученый Игорь Козловский провел во вражеском плену 700 дней и вернулся на домой 27 декабря 2017 года. Именно тогда состоялся первый большой обмен пленными между Украиной и Россией за время войны в Донбассе. Боевики передали Киеву 74 наших граждан, а Киев оккупантам – 233 человека.

      Кто из бывших пленных заявлял о взятках за освобождение?

      • Отец волонтера Гайде Ризаевой. Когда она попала в плен к террористам, родным предлагали провести ее поиски за 5 тысяч долларов.
      • Занимался вымогательством денег у родственников пленных руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого впоследствии задержали в Украине.
      • После освобождения из плена в конце 2019 года бизнесмен Денис Секацкий также рассказал, что заплатил боевикам 32 тысячи долларов за свободу. Именно за эту сумму его внесли в списки на обмен пленными.
         
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Пророссийские боевики Деньги Обмен пленными Украинцы в плену РФ
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