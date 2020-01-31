Пленные – это товар, – экс-пленник рассказал, как боевики торгуют людьми на Донбассе

Подконтрольные России боевики торгуют пленными, как живым товаром. У каждого, кто попал в застенки оккупантов, появляется своя цена. И чем известнее пленник, чем больше о нем говорят, – тем более высокую цену ставят российские наемники.

Освобожденный из плена в декабре 2017 года религиовед Игорь Козловский рассказал "Апостроф", что обмен – это больше экономичный процесс.

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Само слово "обмен" предусматривает экономические отношения, это же категория не гуманитарная, а экономическая, меняют как товар на товар. А раз ты выступаешь как товар, то автоматически у тебя появляется цена, которую тебе приходится платить. Многие не хотят становиться публичными, чтобы за них открыто боролись, потому что в таком случае их "цена" резко возрастает,

– поянив Козловский.

По его словам, многие родственники пленников пытаются решить проблему самостоятельно и не обращаются за помощью к правозащитникам и волонтерам. Однако даже если боевики получают деньги за пленного, нет гарантии, что он выйдет на свободу.

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Также бывают случаи, когда пленного долго удерживают в подвалах ОРДЛО и дело доходит до списков на обмен и переговоров в Минске. Тогда к делу подключается фейковая омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова.

"Я знаю случаи, когда для того, чтобы внести кого-то в списки, ходили к Дарье Морозовой. Но некоторые, наоборот, не хотят, чтобы их вносили в списки, в надежде, что их скорее выкупят", – вспоминает Игорь Козловский.

По словам Козловского, он сам попал в такую ​​ситуацию. Российские наемники намекали, что в обмен на свободу он должен продать свою квартиру.

Обратите внимание! Религиовед и ученый Игорь Козловский провел во вражеском плену 700 дней и вернулся на домой 27 декабря 2017 года. Именно тогда состоялся первый большой обмен пленными между Украиной и Россией за время войны в Донбассе. Боевики передали Киеву 74 наших граждан, а Киев оккупантам – 233 человека.

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