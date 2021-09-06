Что известно об ужасных условиях в украинских СИЗО

В 2021 году прокуроры вынесли почти 3 тысячи документов реагирования на ситуацию в СИЗО. К ответственности привлекли 2,2 тысячи служебных лиц.

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По инициативе прокуроров уволили 87 незаконно удерживаемых лиц, из которых 73 – из дисциплинарных помещений. Кроме того, в 200 уголовных производствах начали досудебное расследование.

Сейчас заключенных из Херсонского следственного изолятора переводят в участки следственных изоляторов при Дарьевской и Северной исправительных колониях.



Аварийные помещения в СИЗО / Фото Офиса генпрокурора

По результатам проверки, в СИЗО №4 в Днепре установили факты грубых нарушений законодательства относительно санитарно-технического и противопожарного состояния большинства камер.

Часть помещений находится в аварийном состоянии. Камеры, где держат заключенных, имеют поврежденный пол, есть протечки канализационной и водопроводной систем, плесень, грибок стен и потолка. Электрическое оборудование эксплуатируется с грубыми нарушениями требований правил пожарной безопасности,

– заявили прокуроры.

Днепропетровская прокуратура уже дала указание закрыть аварийные помещения.



СИЗО в Днепре закроют из-за ужасных условий / Фото Офиса генпрокурора

Государство должно выплатить удерживаемым 140 тысяч евро компенсаций

Европейский суд по правам человека признает содержание человека в местах несвободы в условиях, несущих угрозу для его жизни и здоровья, – пытками. К таким условиям относится:

отсутствие у заключенных доступа к свежему воздуху,

неправильный уровень освещения,

антисанитарное состояние жилых помещений,

менее 4 квадратных метров на 1 заключенного и т. д.

В 2021 году ЕСПЧ установил нарушение статьи о запрете пыток по 13 делам. Все они касались СИЗО №4 в Днепре. Общая сумма компенсации заявителям, которая должна быть уплачена из госбюджета, составляет более 140 тысяч евро.