Плевок в лицо одесситов, – Саакашвили о назначении люстрированного Пудрика

Люстрированный Денис Пудрик стал новым главой Госпродпотребслужбы Одесской области. Такое назначение очень удивило и возмутило Михаила Саакашвили.

Об этом глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили сказал в эфире 24 канала. По его словам, о состояниях Пудрика знают в Одессе все.

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"Он супербогат. Его жена за несколько месяцев успела открыть роскошный ресторан в центре Одессы. Приобрели большое количество очень дорогой недвижимости. В Одессе все знают", – заявил Саакашвили.

Это насмешка над людьми, плевок в лицо одесситам, а они этого не простят. Их просто слили коррумпированной мафии, надеясь, что они это проглотят и пропустят,

– добавил он.

Саакашвили: Конкурс превратился в издевательство

Глава исполнительного комитета Нацреформ назвал конкурс настоящим издевательством.

"Для чего тогда проводить конкурс? Надо взять тогда напрямую ответственность и сказать, что вот назначаем, нам нужен кассир. Конкурсы превратились в издевательство. Заранее известно, кто в них победит. Никакого конкурса нет", – заверил Саакашвили.

Это особенно одиозный человек. В День Одессы подарили городу эту морду. Это "жирный хряк", и не потому, что я на персоналии перехожу, а жирный из-за того, что с ним связана очень жирная коррупция,

– подчеркнул он.

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