Еще 26 июня одесский пляж "Дельфин" закрыли для посетителей. Все из-за затонувшего танкера "Делфи", который лежит у побережья. Государственная Экоинспекция уверяет, что загрязнения пока не зафиксировано.

Секретарь местной ОГА Денис Соколов заявил, что Госэкослужба ежедневно берет заборы воды вблизи затонувшего танкера, пишет "Громадське".

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По состоянию на 30 июня загрязнение моря в районе одесского пляжа "Дельфин" не было.

Сейчас вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов,

– сказал чиновник.

Денис Соколов отметил, что облгосадминистрация сейчас пытается "максимально мотивировать судовладельца", чтобы он наконец убрал затонувший танкер с побережья.

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