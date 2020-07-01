Можно ли купаться возле пляжа "Дельфин" в Одессе: выводы Экоинспекции
Еще 26 июня одесский пляж "Дельфин" закрыли для посетителей. Все из-за затонувшего танкера "Делфи", который лежит у побережья. Государственная Экоинспекция уверяет, что загрязнения пока не зафиксировано.
Секретарь местной ОГА Денис Соколов заявил, что Госэкослужба ежедневно берет заборы воды вблизи затонувшего танкера, пишет "Громадське".
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По состоянию на 30 июня загрязнение моря в районе одесского пляжа "Дельфин" не было.
Сейчас вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов,
– сказал чиновник.
Денис Соколов отметил, что облгосадминистрация сейчас пытается "максимально мотивировать судовладельца", чтобы он наконец убрал затонувший танкер с побережья.
Авария танкера "Делфи": как это было
- 21 ноября 2019 года из-за сильного ветра в Черном море у берегов Одессы сорвало с якоря танкер "Делфи" под флагом Молдовы.
- Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.
- До 1 апреля 2020 года владелец танкера имел право самостоятельно забрать его с места аварии.
- Однако мужчина этого до сих пор не сделал.
- 22 июня в танкере произошла очередная утечка топлива, что повлекло загрязнение воды.
- 26 июня местный пляж "Дельфин" закрыли из-за утечки нефтепродуктов с затонувшего вблизи танкера.