Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городские власти не рекомендует купаться на пляжах столицы. Все из-за сильных дождей, которые прошли в Киеве несколько дней назад. После них обнаружили завышенные показатели кишечной палочки.

В то же время Виталий Кличко уверяет, что киевляне и гости столицы могут вполне спокойно загорать на городских пляжах. Об этом он рассказал во время своего ежедневного брифинга, сообщает 24 канал.

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Обычно после сильных осадков во всех водоемах показатели содержания кишечной палочки повышаются. Для возвращения показателей к нормальному значению нужно где-то 3-4 дня,

– отметил городской голова.

Он отметил, что специалисты Держпродспоживслужбы уже 13 июля возьмут новые пробы воды, а 16 – 17 июля городские власти сообщат, на каких пляжах купаться безопасно.

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В Киеве 15 пляжей не соответствуют требованиям, из них – на 11 нашли кишечную палочку. Такие данные были получены после исследования проб воды 10 июля. После этого все пляжи обозначили желтыми флагами.

Это значит, что купаться не рекомендуют, но пока не запрещают. Сначала ожидалось, что ситуация урегулируется уже к 13-14 июля, но, похоже, на это уйдет больше времени.